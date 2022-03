Registrador y CNE fueron citados a responder ante el Congreso por elecciones legislativas

Tras varias irregularidades que fueron observadas en las elecciones del pasado 13 de marzo, en donde los colombianos y colombianas eligieron la conformación del Congreso de la República por los próximo 4 años, los responsables fueron citados a este mismo organismo.

La citación la realizará el senador Antonio Sanguino, del partido Alianza Verde, al Registrador Nacional, Alexander Vega y al Consejo Nacional Electoral.

El debate de control político fue convocado luego de que se reportara presunta compra y pérdida de votos y errores en los formularios E14.

En plenaria del Congreso se adelantaría el debate en el que se expondrían las denuncias durante el periodo de escrutinio, en donde se presentaron quejas frente al diligenciamiento de formularios y en redes sociales se difundieron diferentes denuncias de presunta compra de votos.

“Vamos a citar a un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado los cuatro años de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña, como para que se hubiera reducido mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, señaló el senador Sanguino.

Por su parte, el senador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe, expresó que se sumará a la intención de citar a control político a Vega y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral.

“El tema de la contabilidad del domingo en las votaciones. Hay votaciones muy sospechosas, muy altas para determinadas organizaciones políticas y recortes para ciertos candidatos especialmente del centro, centro izquierda e izquierda”, expresó García.

En los próximos días sería radicado el cuestionario que regiría la solicitud en la Secretaría del Senado, en donde se espera que se fije qué día del mes de mayo se realizaría el debate.

