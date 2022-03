“Pido perdón, cometí un error”: José Millán, señalado de acoso laboral en call center

En las últimas horas, el empresario José Ferney Millán, dueño de la compañía JM Salud y Belleza SAS, que está en el ojo del huracán por los videos que revelan el acoso laboral que ejercería sobre sus empleados, habló con Blu Radio.

“En este momento lo que quiero es pedir perdón. Desafortunadamente cometí un error. Mi intención es pedirle perdón a Karen Yesenia Poveda, especialmente a la niña, a Isabela, a la señora Marlene Porras, a mi madre, que se encontraban en ese momento. Pedir perdón a uno de mis colaboradores que estaba ahí y que sigue aún conmigo. Quiero ofrecer disculpas no solamente a ustedes, a ellos, sino a todas las redes sociales, a todos estos grupos que hacen una labor especial por las mujeres”, dijo el empresario.

Según sus declaraciones en la emisora, los videos que se difundieron a través de la cuenta de Instagram RedFem Colombia, corresponden a un momento en el que la empresa pasaba por un estado crítico de economía, por lo que desde esa situación está en tratamiento psicológico.

“No estoy negando la falta que cometí, estoy pidiéndole a toda Colombia que me perdone. El video es de hace aproximadamente dos años. Yo entré en un tratamiento psicológico, soy una persona que estoy todos los días tratando y luchando, porque no solamente ese episodio pasó en mi vida. Yo tuve que enterrar a un hijo, he pasado muchas cosas difíciles en mi vida. Yo sé que nada es justificable para uno llegar a maltratar verbalmente a una persona”, afirmó.

Millán aseguró que todo se derivó por los problemas económicos causados en el inicio de la pandemia.

“Eso sucedió porque la empresa venía perdiendo mucho dinero, porque tenía una mala administración. Preciso empezó la pandemia y me afectó muchísimo. Yo soy de esos empresarios que me ha tocado levantar una compañía a pulso, porque los empresarios en Colombia no tenemos prácticamente un apoyo”, agregó.

