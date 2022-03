Fajardo niega haber invitado a Francia Márquez a ser su fórmula vicepresidencial

Luego de que Francia Márquez anunciara en su cuenta de Twitter que recibió una propuesta de Sergio Fajardo, para ser su fórmula vicepresidencial y que la había negado, el candidato de la Coalición Esperanza se pronunció.

También a través de la misma red social, Fajardo se pronunció y negó que él tuviera conocimiento de un ofrecimiento de su campaña hacia Francia y que nunca estuvo en consideración.

Sin embargo, aprovechó el mismo mensaje para felicitarla por su campaña y por la “extraordinaria” votación que recibió.

“Buenas tardes Francia. No sé quién de mi campaña te hizo esa invitación, pero nunca estuvo en consideración. Mi fórmula es Luis Gilberto Murillo gran señor. Esto no me impide felicitarte por tu campaña y extraordinaria votación”, le contestó Fajardo a Francia.

Lo que es oficial, es que Sergio Fajardo ya presentó su fórmula vicepresidencial, que es el Luis Murillo, quien nació en San Juan, Chocó. Es ingeniero de Minas de la Universidad Estatal de Prospección Geológica de Moscú, estudió ingeniería de minas y en esa misma institución hizo una maestría en minería.