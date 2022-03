Violento hurto a una mujer en la Circunvalar: fue herida 13 veces

En la noche del martes 15 de marzo, quedó registrado en las cámaras de seguridad de la avenida Circunvalar con Calle 47, localidad de Chapinero, el momento en que un ladrón sale de los árboles y hurta el bolso a una mujer que iba caminando por el lugar.

“Alcancé a pasar el parque que queda por la Avenida Circunvalar y él me abordó apenas iba a bajar las escaleras. Me dijo ‘¡deme el morral’ y le respondí que no, que me soltará”, narró la víctima.

Cuenta que luego el agresor la empuja hacía una zona oscura y la hiere con un arma blanca en su cuello, abdomen, pecho y brazos. En total, fueron 13 puñaladas que recibió, pero se encuentra fuera de peligro y con incapacidad por dos semanas más.

Habitantes del sector aseguran que por dónde ella pasó, es la única ruta peatonal más sencilla para llegar a la carrera séptima y además no cuenta con buena iluminación.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año, solo en la localidad de Chapinero, se han registrado 1.330 denuncias por hurto a personas, 98 casos menos que en el mismo periodo del año anterior.