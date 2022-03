La justificación de Ingrid Betancourt tras referirse a presunta depresión de Petro en debate presidencial

Ingrid Betancourt se refirió en Blu Radio sobre el acalorado debate que tuvo este lunes con Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, en un encuentro propiciado por El Tiempo y Revista Semana.

Cabe recordar, que la noche de este lunes, la candidata de Oxígeno, revivió un posible episodio de depresión de Petro.

“Bueno yo creo que tú tienes Alzaimer “, le dijo Ingrid a Petro.

“Todavía no”, respondió, entre risas, Petro.

Sin embargo, Ingrid arremetió contra el líder de la Colombia Humana. “Sinceramente creo que no has visto y de hecho cuando fui a visitar a Gustavo. Me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, pero lo que el país sabe, es que quién enfrentó a Ernesto Samper fui yo”.

La forma como Ingrid se refirió a la presunta afectación de Petro generó controversia en redes. Algunos señalaron que la candidata fue muy fría al referirse sobre este tipo de enfermedades como la depresión y temas de salud mental.

“Esa es la realidad humana, todos tenernos enfermedades. Y el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté afectando a los que padecen esta enfermedad”, dijo Betancourt en declaraciones a BLU Radio intentando justificar sus declaraciones.

“Yo expreso una situación que fue como yo la interpreté en el momento. Simplemente es una manera coloquial de expresar lo que vi en ese momento”, añadió.

E incluso se refirió a supuesto sesgo machista en la interpretación de sus palabras.

“No sé si toda esta minucia lo harían con un candidato hombre. Me parece que es como parte de una manera un poco machista de interpretar las referencias de lo que dicen las personas”, concluyó.