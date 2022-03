La JEP le cierra la puerta a posibilidad de frenar la extradición de ‘Otoniel’

Este martes, 15 de marzo, se conoció que la sección de revisión de la JEP decidió no otorgarle a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, la garantía de no extradición hacia los Estados Unidos.

La respuesta se da ante la solicitud de la defensa del comandante del Clan del Golfo, en la que pedían que mientras se decidía si la justicia transicional lo aceptaba se garantizara que no sería extraditado. De tal manera, la JEP se pronunció y no le otorgó las medidas cautelares, con las pretendía tener la garantía de no ser extraditado.

De acuerdo con Blu Radio, la decisión se da después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que rechazó suspender el trámite de extradición, el cual está en curso en el alto tribunal.

La defensa de alias Otoniel entre sus argumentos dijo que al haber pertenecido a las Farc podría recibir algunos beneficios del acuerdo de paz. Entonces, ante esa posibilidad solicitó ante la JEP que como su proceso de extradición avanzaba rápidamente en la Corte Suprema, eso podría afectar su derecho a la defensa.

La emisora confirmó que con la negativa, el proceso de extradición continuará su trámite. Sin embargo, la sala de definición de situaciones jurídicas debe darle respuesta a otra solicitud hecha por ‘Otoniel’ en la que pide acogerse a esta jurisdicción, con el argumento de que también hizo parte de las Farc y que tiene información importante relacionada al conflicto armado, pues también transitó por el EPL, las AUC y el Clan del Golfo .