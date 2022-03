Jurado de votación se excusa luego de publicar cómo cometió fraude electoral

Luego de que se conociera en redes sociales el vídeo que Suani Lefevre Bessudo subió a sus historias de Instagram, relatando como siendo jurado de votación el 13 de marzo, en la mesa 1, en Altos de San Isidro, localidad de Usaquén, habría cometido irregularidades en los votos por la consulta presidencial del Pacto Histórico:

“Le hice una hijueputada a todos los petristas de mierda. Y si se preguntan que hice, es muy fácil: cuando ellos votan y tu tienes la cédula de ellos tienes que darles un pedazo de papel que diga que tienen un día libre y yo no se los daba. Y si lo pedían ponía un nombre falso y otro número de cédula”.

Al papel que se refiere Bessudo, es el certificado electoral que consta con nombre, cédula y firma del jurado de la mesa de votación, que el o la ciudadana efectivamente sufragó y, de acuerdo a la constitución, obtiene beneficios.

Suani también relato que quienes pedían el tarjetón por la consulta presidencial que encabezaba Gustavo Petro, les daba otro diferente: “si no se daban cuenta, les daba el papel de Fico (Federico Gutiérrez) o del Centro Democrático. Y mucha gente no se dio cuenta por quien votaban”, dijo.

Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

Ante lo viral y el rechazo en redes sociales por este vídeo, Suani Lefevre Bessudo, publicó este martes 15 de marzo en su cuenta de Instagram, un vídeo y una nota excusándose por los hechos que habría cometido.

“Me veo en la necesidad de pedir disculpas no solo al nombre de mi familia si no al de toda Colombia. No fue la manera ni el vocabulario adecuado para expresarme y mucho menos decir hechos falsos comprobables, solo con el objetivo de agrandar mi ego”, dijó.

Seguido a esto le pidió a las autoridades que investiguen la mesa de votación 1, ubicada en Altos de San Isidro, localidad de Usaquén, donde él habría sido jurado de votación: “Habrían unos 47 de los 199 votos que serían para el Pacto (Histórico)”.