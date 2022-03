A golpes finalizó jornada electoral en Medellín: Testigo electoral agredió a una funcionaria de la Personería

Este domingo, 13 de marzo, se conoció el caso en el puesto de votación ubicado en el colegio Niño de Jesús Praga, ubicado en la Comuna 8 Villa Hermosa de Medellín, en donde una funcionaria de la Personería fue agredida físicamente por un testigo electoral.

De acuerdo con RCN Radio, el personero de Medellín, William Vivas, lamentó la agresión e indicó que se dio cuando la funcionaria estaba cumpliendo con su función de velar por la transparencia de la jornada y anunció la investigación de dos presuntos casos de suplantación.

“Fuimos informados por parte del Puesto de Mando Unificado (PMU) de una presunta captura de dos personas por suplantación, situación que fue aclarada porque no fue una captura sino dos denuncias que están siendo documentadas por parte de la Fiscalía. Nos reportaron que una funcionaria de la Personería fue agredida físicamente por parte de un testigo electoral”, indicó el personero.

En Medellín fueron desplegado 200 funcionarios de la entidad en diferentes puntos de votación, que se suman a los 300 servidores de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la emisora reveló que en la plataforma ‘Pilas con el Voto’, la Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que ha recibido 31 reportes de denuncias ciudadanas en once municipios antioqueños: Amagá, Bello, El Carmen de Viboral, Envigado, Itagüí, La Estrella, Medellín, Peñol, Sabaneta, Támesis y Yondó.

Al parecer, se trata de 14 irregularidades con la publicidad, 7 quejas relacionadas con las autoridades electorales, 6 sobre irregularidades en el voto libre, 3 en la función pública y 1 con el material y la logística electoral.

La MOE tiene 85 observadores en los puestos y aseguró que en el 47% de los casos no hubo presencia de testigos electorales durante la instalación de las mesas. Que en el 24% no estuvieron los 6 jurados al inicio de la jornada, en el 38% no se observaron servidores públicos para brindar orientación y en el 27 %, la presidente de la votación fue una mujer, entre otros.