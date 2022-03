Esto es lo que proponen las cabezas de lista al Senado

Estos son los personajes que liderarán las listas de los partidos políticos en el tarjetón del Senado que le entregarán el domingo:

Caterine Ibargüen – Partido de la U

¿Cuáles son las leyes que impulsaría y cuáles cambiaría?

Una de las leyes que impulsaría sería establecer nuevamente la asignatura de Educación Física en las escuelas, porque hoy en día muchas escuelas no la tienen y para mí es muy importante porque yo soy el resultado de aprovechar estos espacios. La recreación también es importante para el desarrollo tanto físico como mental de nuestros niños. Y una ley que reformaría sería la Ley 181 de 1995, que es la Ley del Deporte y que aunque yo soy beneficiaria de esta, hoy por hoy no tiene la misma garantía para los deportistas, ni entrenadores.

¿Qué cambios propondría al interior del Congreso?

Creo que hay que hacer cambios en los temas laborales y específicamente en el ajuste que hay que hacer a los salarios. Yo como ciudadana colombiana y próximamente como congresista, creo que los salarios deben ajustarse porque el pago de los senadores y representantes es muy alto y debe ir acorde a la realidad del país. También hay que verificar que de verdad sí trabajen, porque los congresistas deben trabajar para el pueblo.

¿Cuál es el mayor reto que como congresistas tendrán que enfrentar en los próximos 4 años?

El primer reto debe ser la unión, que nos unamos. Debemos tener una unión entre todos, trabajar en beneficio de Colombia. Debemos legislar para bien de Colombia, no de forma individual, sin importar el partido. Hay que unirse y hacer leyes que de verdad garanticen una vida digna para todos los colombianos.

¿Por qué los colombianos deberían elegir una representación como la suya en un espacio tan importante como el Congreso?

Los colombianos deben confiar en una persona honesta, transparente, que ha demostrado que todo en la vida lo ha conseguido con trabajo duro. Soy una persona que ha vivido en carne propia todas las problemáticas de Colombia, que así no tenga las bases políticas, tengo todas las vivencias que me permitirán sacar adelante este trabajo.

Humberto de la Calle – Coalición Centro Esperanza

¿Cuáles son las leyes que impulsaría y cuáles cambiaría?

Reforma política para combatir la corrupción, reforma a la justicia porque nos quedamos sin justicia y seguridad. En cuanto a las que cambiaría, en materia de seguridad hay una serie de normas que no están funcionando; en justicia, creo que hay que elegir de una manera distinta los jueces y magistrados porque la justicia se politizó.

¿Qué cambios propondría al interior del Congreso?

Con la reforma política arrancaría por quitarle privilegios al Congreso, bajar la remuneración, bajar las vacaciones de los congresistas, quitarles el fuero penal y establecer un sistema más limpio de financiación de campañas.

¿Cuál es el mayor reto que como congresistas tendrán que enfrentar en los próximos 4 años?

El mayor reto es, por un lado el desprestigio del Congreso, el escepticismo de la gente, pero por el otro la polarización. Lo que nosotros proponemos es: una gran fuerza de centro que evite los desbordamientos a la izquierda o la derecha y es eso lo que me mueve a aceptar la candidatura al Senado.

¿Por qué los colombianos deberían elegir una representación como la suya en un espacio tan importante como el Congreso?

Porque nunca le he tenido miedo a las dificultades, fui el vocero del gobierno en la Constituyente, fui el jefe de la negociación con las Farc, tengo experiencia y además tengo una forma de ser respetuosa de las ideas ajenas, sin sectarismo, sin fanatismo, por lo tanto creo que puedo jugar un papel para evitar que el país se descarrile.

Mabel Lara -Nuevo Liberalismo

Para los colombianos fue una sorpresa ver que incursionaba en la política, ¿cuándo sintió que tenía vocación para la política?

Creo que los que trabajamos en el servicio público, como entiendo yo al periodismo, lo hacemos con el fin de hacer algo por los otros. Después, con el paso de los días, cuando me empezaron a proponerlo, tomé el tema más seriamente y pensé que me tenía que preparar. Así fue como aterricé esta posibilidad para mi vida.

¿Cuáles son las leyes que impulsaría y cuáles cambiaría?

En este ejercicio de lista cerrada lo que estamos haciendo es presentar la experiencia de cada uno de los que somos parte de esta lista. Queremos escuchar para presentar una propuesta de bancada. Yo tengo unas ideas de proyectos que ya vengo trabajando desde mi individualidad, pero la bancada va a presentar unos proyectos para el país, como hambre cero, desempleo mínimo.

¿Qué cambios propondría al interior del Congreso?

Queremos llegar al poder siendo una lista o una bancada que le apuesta a unos principios rectores en los que creemos y queremos implementar en el Congreso, como el liderazgo colectivo y no individual.

¿Por qué los colombianos deberían elegir una representación como la suya en un espacio tan importante como el Congreso?

Por mis principios rectores, primero la ética a la política. No permitiría dejar a un lado mis privilegios, el reconocimiento y el afecto, que me han costado tanto en la vida, para llegar al Congreso, a no honrar a los electores que han creído en mí. Porque mis banderas son la libertad de prensa, de opinión, el proceso de paz, la mujer y el pacífico.

Miguel Uribe - Centro Democrático

¿Cuáles son las leyes que impulsaría y cuáles cambiaría?

Propongo que alcaldes y gobernadores que incumplan sus promesas de campaña queden inhabilitados para aspirar y no volver a engañar a los ciudadanos. Voy a impulsar una reforma a la justicia para acabar con la impunidad y la corrupción. Voy a impulsar leyes para proteger la propiedad privada, la libertad de empresa y generar seguridad jurídica para la inversión. Voy a impulsar la flexibilización laboral para promover la generación de empleo y hacer más fácil crear empresa. Voy a modificar la ley 30 del 94 para ampliar los cupos de la universidad pública. Voy a modificar la ley de inteligencia para fortalecer la inteligencia estratégica, la contrainteligencia y la investigación criminal para combatir el crimen organizado. Voy a promover una ley para subsidiar los insumos agrícolas y reducir el costo de los alimentos.

¿Qué cambios propondría al interior del Congreso?

Propongo reducir el Congreso para mayor eficiencia y mayor control social por parte de los ciudadanos. Propongo poner un límite de 8 años por congresista para que haya mayor renovación. Propongo que los congresistas actuales que buscan la reelección no ganen sueldo por 3 meses para que la competencia sea más justa y que los recursos de los ciudadanos no se desperdicien. Vamos a hacer una nueva inhabilidad para que parejas, hermanos y parientes cercanos de alcaldes y gobernadores en ejercicio no puedan lanzarse al Senado para proteger los recursos públicos. Propongo volver a la circunscripción regional para evitar la compra de votos y aumentar la representatividad de regiones que no cuentan con senadores.

¿Cuál es el mayor reto que como congresistas tendrán que enfrentar en los próximos 4 años?

Mi mayor reto será hacer un muro de contención en contra del populismo que pretende destruir a Colombia y enfrentar a la bancada de bandidos que pretenden promover la impunidad, perdonar al Eln, perdonar la primera línea, acabar con el ESMAD y debilitar a la policía, que pretenden perseguir la propiedad privada y que quieren acabar la empresa.

¿Por qué los colombianos deberían elegir una representación como la suya en un espacio tan importante como el Congreso?

Porque tengo la experiencia, voy a renovar el Congreso y no tengo rabo de paja para dar las peleas que Colombia necesita. Porque he demostrado que no negocio principios, que soy coherente y que soy capaz de construir consensos para impulsar las leyes que necesita el país.

Gustavo Bolívar - Pacto Histórico

¿Cuáles son las leyes que impulsaría y cuáles cambiaría?

Vamos a llevar un paquete ambiental muy frentero para prohibir el ‘fracking’ y el glifosato. Que el derecho al agua sea fundamental, un paquete para mitigar el cambio climático. En justicia tenemos una propuesta bastante agresiva y es que la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo dejen de ser elegidas por los congresistas y que el fiscal no sea elegido por el presidente. Queremos promover el voto a los 16 años, el voto obligatorio. También buscaremos la derogación de la ley 100 y crear un nuevo sistema de salud. La que considero más importante, es una reforma tributaria, porque vamos a recibir un país en déficit muy alto y endeudado.

¿Qué cambios propondría al interior del Congreso?

Voy a insistir nuevamente con la ley para que a los congresistas nos paguen por sesión trabajada y con esto evitamos que nos estén regalando cuatro meses de vacaciones, que es el régimen en el que estamos hoy. Una reforma para que las circunscripciones territoriales tengan Senado.

¿Cuál es el mayor reto que como congresistas tendrán que enfrentar en los próximos 4 años?

Eso depende. El reto mayúsculo es, si somos mayoría, evacuar toda esta agenda legislativa para hacer las transformaciones que le estamos ofreciendo al país. Si Gustavo Petro es presidente, el reto es respaldar su obra de gobierno, pero si él no llega a ser presidente es muy complicado, aunque depende de cómo quede conformado el Congreso este 13 de marzo.

¿Por qué los colombianos deberían elegir una representación como la suya en un espacio tan importante como el Congreso?

Soy muy respetuoso de la gente, casi no me gusta pedirles que voten por mí. Ellos conocen ya lo que hacemos y lo que somos, si confían en nosotros, nos eligen. Hoy ya no estoy como un candidato personal sino como cabeza de una lista cerrada, de modo que todo el que vote por esa lista, me está dando el respaldo indirecta o directamente a mí.

David Luna - Partido Cambio Radical

¿Cuáles son las leyes que impulsaría y cuáles cambiaría?

En materia de seguridad presentaré una ley para castigar la reincidencia. Propondré aumentar presupuestos de cultura y de deporte, para una buena utilización del tiempo libre para los jóvenes. Nos comprometemos con una agenda que le imprima tecnología e innovación a resolver los problemas de la ciudadanía. En la educación, para abrir más cupos en la universidad pública. En la salud, para generar mayor prevención y promoción. En la lucha contra la corrupción, para resolver problemas de identificación fácil de corruptos.

¿Qué cambios propondría al interior del Congreso de la República?

Comencé mi vida pública como miembro de una Junta de Acción Comunal, luego como edil, después como concejal y además fui representante a la Cámara. Cuento esto porque una carrera escalón por escalón permite entender que la experiencia es importante. Hoy en día estamos improvisando, tenemos un Congreso que solo le gusta el show, tenemos un Gobierno sin experiencia. Al ejercicio político hay que meterle seriedad. La única forma de devolverle la confianza a la ciudadanía es con resultados, por eso estoy regresando, porque hay que generar consenso y participación en al ciudadanía.

¿Por qué los colombianos deberían elegir una representación como la suya en un espacio tan importante como el Congreso?

Porque he demostrado que cuando a uno lo eligen, le entregan una responsabilidad, no una corona. Porque no caliento silla, porque doy resultados. Me comprometo con lo que puedo cumplir, con el objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos. Invito a que busquen mi nombre en Google y no encontrarán ninguna tachadura. Conozcan y evalúen mis propuestas.

Ana Paola García - Coalición Colombia Justa Libres y Partido Mira

¿Cuáles son las leyes que impulsaría y cuáles cambiaría?

Tenemos los proyectos que ya tenemos radicados y necesitamos continuar y sacarlos adelante, como la Ley de Amnistía, necesitamos que más personas remisas se beneficien con el no pago de las multas por la libreta militar. Otra va de la mano con nuestra precandidata a la Presidencia, la doctora Aidé Lizarazo, y es la reapertura de pequeños negocios que tuvieron que cerrar en la pandemia. Proyecto Ruta M, para los emprendimientos de mujeres.

¿Qué cambios propondría al interior del Congreso de la República?

Lo primero es que tiene que haber una consciencia de quienes ingresamos al Congreso de la República. Debemos ser conscientes de dónde venimos y a quiénes representamos, para tomar decisiones. Estamos de acuerdo con que vengan algunas reformas, siempre y cuando se garantice la participación política de las minorías.

¿Cuál es el mayor reto que como congresistas tendrán que enfrentar en los próximos 4 años?

Nuestra prioridad es demostrar que se puede hacer una política de servicio a la gente. Nuestra tarea es aplicar valores y principios a la política, esa tiene que ser la prioridad de cualquier congresista en la corporación.

¿Por qué los colombianos deberían elegir una representación como la suya en un espacio tan importante como el Congreso?

Deben elegir a los senadores de Partido Mira porque hemos demostrado con hechos que tenemos un compromiso por Colombia. Los invitamos a que busquen cuáles son los números de Partido Mira. Busquen Partido Mira y marquen el 1 porque somos una opción distinta, con hechos y realidades que nos permiten darle continuidad a nuestro trabajo.

*Publimetro intentó contactar a los demás candidatos, pero no se obtuvo respuesta.