Un colombiano fue a votar en Canadá y le dijeron que ya lo había hecho

En un vídeo publicado en la cuenta de twitter del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, dos colombianos que residen en Montreal, Canadá, denunciaron que el 9 de marzo al momento de asistir a las urnas para votar, a uno de ellos, José Angél, le dijeron que no podían sufragar pues ya aparecía como si hubiera participado.

“Tratamos de solucionar el problema. Se llevaron su cédula de un lado a otro. Luego la representante de la Registraduría nos dice que no se puede hacer nada porque fue un error del jurado. Eso no se justifica. Votan por uno y no hay nada que hacer. Si la corrupción sigue y se extiende hasta el exterior del país, no hay como cambiar a Colombia”.

El magistrado Pérez aseguró que en este hecho “hay una grave falta disciplinaria. Y el favorecimiento al voto fraudulento tiene pena de 4 a 9 años”. Además exigió una investigación disciplinaria y penal sobre los miembros del jurado.

Frente a la suplantación de este elector en Montreal, Canadá,exijo investigación disciplinaria y penal sobre los miembros del jurado.Hay una grave falta disciplinaria y hay delito,art.392 del CP,el favorecimiento al voto fraudulento tiene pena de 4 a 9 años

Desde el lunes 7 hasta el 13 de marzo, la Registraduría habilitó para 908.565 colombianos inscritos en el exterior, las mesas de votación para las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas.