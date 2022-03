Hernández defiende su política digital a pesar de brecha de internet en el país

Este martes, 8 de marzo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández inscribió formalmente su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Durante el proceso de inscripción, Hernández aseguró que trabajará para combatir la corrupción y que sacará del poder a los clanes políticos que durante los últimos 50 años han gobernado en el país.

Además, Hernández aseguró que no tiene intenciones de hacer giras por las regiones para promocionar su aspiración y que su campaña será a través de los medios digitales. “La plaza pública no es relevante en este medio digital, el mundo está digital, nosotros somos digitales y hacemos reuniones en recintos cerrados, que creo que nos agregan valor al programa de Gobierno”, afirmó el candidato.

Ante la pregunta de cómo harán los electores que en muchas regiones del país no tienen acceso a internet, Hernández aseguró les dará a conocer sus propuestas a través de la radio regional y comunitaria.

“Se necesitan 10 millones de votos para ganar la Presidencia de la República y usted sabe que las manifestaciones son todas prefrabricadas y valen 1000 millones de pesos. Por lo general las hacen con plata robada a los pobres. Cuanto toque, hacemos campaña con radio veredal, todas las emisoras, que son 10.000″, respondió.

De acuerdo con RCN Radio, Hernández insistió en que no hará alianzas con dirigentes político ni en primera, ni en segunda vuelta.

“Nosotros juramos que no íbamos a hacer alianzas, cómo se les ocurre venir aquí a inscribirse independientes y ponen a la ciudadanía a firmar y luego traicionan a la gente que les firmó haciendo alianzas que no están autorizadas por el que firmó, por el elector, nosotros no hacemos eso”, dijo el candidato según la emisora.