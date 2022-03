En las redes sociales se han manifestado los bogotanos que este martes, 8 de marzo, han visto afectado su regreso a casa debido a los bloqueos que se registran en las troncales del Transmilenio.

“A la hora operan todas las troncales del Sistema y sin cierres por manifestaciones. Sin embargo, se presentan retrasos en algunos servicios debido a la afectación generada por las novedades reportadas en las últimas horas”, anunció la empresa en el reporte de las 8:20 p.m.

Ante el anuncio, decenas de ciudadanos han expresado su inconformidad con la empresa, al negar que el servicio ya se haya restablecido.

“No hay transmilenio de norte a sur en la calle 127 esta colapsada de gente!!!!!!@ClaudiaLopez”, “La verdad es mucho tiempo para recuperar las troncales hay gente que salio temprano para llegar a sus casas y hasta ahora van en la mitad del camino de por Dios, este transporte cada día es lo peor y lo que más horror provoca es no hay nada más para coger”, “Sí claro, si no se le atravesaran al subdesarrollado sistema Transmilenio, los miles de trabajadores que están bloqueados en tráfico habrían llegado hace horas a casa para descansar y madrugar a usar el mismo subdesarrollado sistema pero sin marchas”, son algunos de los comentarios.

Bogotanos se quejan por el caos en Transmilenio debido a las marchas de este 8 de marzo