“No creo que Petro gane en primera vuelta”: Sergio Fajardo

Se acercan las elecciones para elegir a los candidatos que representarán las coaliciones para presidencia. Los procesos electorales que tendrán su primer filtro el próximo 13 de marzo, tienen a más de uno lanzando pullas a sus contrincantes. Y precisamente, ante los recientes resultados de la encuesta Invamer en la que el candidato Gustavo Petro encabeza las preferencias de los colombianos, el precandidato Sergio Fajardo se pronunció.

En diálogo con la W Radio, Fajardo rechazó enfáticamente que el líder de la Colombia Humana fuera el ganador de diversos escenarios de la contienda electoral. Y, por supuesto, aprovechó los micrófonos para manifestar: “No creo que él gane en primera vuelta, yo creo que la persona que derrote a Petro está hablando con ustedes: soy yo”.

Sobre las declaraciones, el Fajardo manifestó que Petro lleva más de cuatro años haciendo campaña y que aún no ha empezado la contienda fuerte porque según él, básicamente Gustavo no tiene contrincantes fuertes dentro de la Coalición del Pacto Histórico. “Después de este domingo comienza otra etapa diferente. Ya nos vamos a enfrentar a eso, pero no creo que sea posible que gane en primera vuelta”, explicó Fajardo.

Sobre las declaraciones, Gustavo Petro no se ha pronunciado. Sin embargo, en redes sociales, se ha generado toda una polémica por la propuesta del excongresista de que debería activarse un ingreso básico como derecho de ciudadanía “entregándolo a hogares, en una cuantía que saque a la persona de la pobreza”.