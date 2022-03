Millonario robo en vivienda de DJ en Bogotá

Un DJ bogotano fue sorprendido mientras dormía por dos hombres que saquearon su vivienda.

“Tenía dos tipos encima amenazándome con un cuchillo y demás porque me iban a desocupar el apartamento. Me dijeron que me quedara callado, que me iban a hacer daño”, dijo el afectado, Ángel Rangel, a City TV.

Los delincuentes lo amedrentaron para que les contara donde se encontraban los elementos de valor.

Los hechos ocurrieron en la carrera 104ª con calle 22 en Bogotá.

Los equipos robados suman más de 16 millones de pesos, por tanto el DJ se quedó sin sus herramientas para continuar con su profesión.

Por fortuna, este DJ ha recibido el apoyo y la solidaridad del gremio quienes le han aportado a través de donaciones de elementos y dinero para que pueda seguir desarrollando su profesión.

Actualmente, el ciudadano recibe ayuda de las autoridades para poder identificar a los responsables de este robo.