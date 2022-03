En las últimas horas se conoció un nuevo caso en el que un conductor de un vehículo atenta contra la integridad de un agente de tránsito.

En esta oportunidad sucedió en el centro de Bucaramanga, en donde un agente de tránsito que cumplía con su trabajo, fue atropellado por un conductor que se negó a cumplir con las normas.

El conductor no atendió el llamado del agente y decidió llevárselo por delante durante varias cuadras, hasta que choca por detrás a un motociclista.

El motociclista cayó al suelo y el agente también, aún así el conductor del vehículo particular intentó continuar con su camino, pero finalmente fue detenido.

Según información obtenida por el diario Vanguardia, el agente de tránsito fue identificado como Norberto Vásquez.

“Me dijo que lo dejara trabajar y luego arrancó. No le importó que estaba ahí parado al frente. Me subí al capó y luego me caí. Me volví a parar. Me hice de nuevo al frente y volvió a arrancar. Me arrastró hasta la calle 31 con carrera 19, ahí también tumbó a un motociclista. Le tocó parar porque el semáforo estaba en rojo y habían varias motos”, contó Vásquez.

Conductor atropelló a un agente de tránsito, chocó a motociclista e intentó escapar