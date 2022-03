Asesinan a un hombre mientras jugaba fútbol en Barranquilla

En 2016, Rubén Darío Carboné Atencia, fue víctima de un presunto intento de secuestro en el barrio Villa Campestre, jurisdicción del municipio Puerto Colombia, al norte de Barranquilla. En ese entonces, le contó al diario El Heraldo como tres hombres, dos de ellos vestidos de policías, lo abordaron en su camioneta cuando iba saliendo de su conjunto residencial: “me dicen que me baje del carro. Entonces les pregunto por qué y me dicen que tienen una orden. Me obligan a bajar. Y entonces cuando llega otro sujeto de blanco, me dice que si me voy a dejar matar”.

Seis años después, Carboné fue asesinado de dos impactos de bala en la cabeza en la tarde de este sábado mientras estaba jugando un partido de fútbol en la cancha del Colegio Sagrado Corazón, en el mismo barrio dónde antes intentaron secuestrarlo.

Según la Policía Metropolitana de Barranquilla el homicida huyó del lugar de los hechos, mientras que el hombre fue remitido a la Clínica Portoazul, donde finalmente falleció.

También señalaron que la víctima tenía anotaciones por delitos como: enriquecimiento ilícito, desaparición forzada y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.