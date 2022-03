Se amplían las zonas de parqueo pagas en Bogotá

Desde el 2 de noviembre de 2021 la Secretaría Distrital de Movilidad y el operador de servicio, la Terminal de Bogotá, empezaron a implementar las ‘Zonas de Parqueo Pago’ en la capital.

Este año y desde el 3 de marzo, se ampliaron las áreas habilitadas para el estacionamiento de vehículos. Ahora será desde la calle 72 hasta la calle 100, entre la Carrera Séptima y la Autopista Norte.

Los horarios son de lunes a viernes desde las 9:00 a.m hasta las 6:00 p.m. Y sábados entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Durante los domingos y festivos, o en horas diferentes a las del horario de servicio, no habrá cobro.

Con la puesta en marcha del 🅿️ área 2 se amplían las zonas en las que puedes estacionar tu moto🛵, carro🚙 o bici🚲. Ubica un espacio disponible y parquea. Además, paga💵 sin complicaciones desde la app #ZonaDeParqueoPago-Ciudadano.



Descárgala para Android o iOS📱 pic.twitter.com/uqYvPhZAmE — Zona De Parqueo Pago (@ZonaParqueoPago) March 5, 2022

Los automóviles pagarán una tarifa de $2.600 por fracción de 30 minutos, si su tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasa de las dos horas, pagarán $4.000 por fracción de 30 minutos.

En el caso de las motos, la tarifa es de $1.800 por fracción de 30 minutos, si el tiempo de parqueo no supera las dos horas. Si pasa de este tiempo, la tarifa es de $2.800 por fracción de 30 minutos.

Si el usuario se llega a tardar más tiempo del estipulado, contará con 30 minutos para poder realizar el pago de la siguiente fracción. Si no renueva el pago, le inmovilizaran el vehículo con un cepo en la llanta, y deberá pagar una sanción más el tiempo de estacionamiento pendiente.

“Ha sido muy satisfactorio observar la respuesta positiva de los usuarios frente a una oferta de estacionamiento autorizada que suma a ese propósito de ordenar el espacio público en beneficio de todos los ciudadanos”, destacó Ana María Zambrano Duque, gerente Terminal de Transporte de Bogotá.

¿Cuál es el medio de pago para estas zonas habilitadas?

La Terminal de Bogotá implementó dos métodos para quienes utilicen las áreas de parqueo pagas:

1. Efectivo: El cobro será anticipado y se debe pagar en fracciones de 30 minutos directamente con los facilitadores de la zona que estarán debidamente identificados con chaqueta y gorra azul.

2. App Zona de Parqueo Pago - Ciudadano: A través de esta aplicación el usuario podrá pagar por medio de PSE o tarjetas bancarias.

La Secretaría de Movilidad, entrego un balance donde el 98% de los usuarios ha realizado el pago en efectivo y el 2% a través de la App. Así mismo, aseguraron que el 40% de los facilitadores que están bajo un empleo formal, son aquellas personas que trabajan como cuidadores de carros de manera informal.

Facilitador Terminal de Bogotá

El proyecto ‘Zona de Parqueo Pago’, contempla la implementación de 17 áreas, de las cuales 12 se pondrán en operación en 2022 llegando a localidades como Usaquén, Barrios Unidos, Santa Fe, La Candelaria, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Fontibón y Engativá.