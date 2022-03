Este sábado, 5 de marzo, se conoció que el hombre, identificado como Cloromiro Largacha, será condecorado por haberle salvado la vida al niño de 6 años que había sido lanzado por su propia madre al caudal del río Cauca en Cali.

El hecho se registró a la altura del puente de Paso del Comercio, en donde el hombre observó lo que sucedía y el momento en el que la madre lo empujó al agua.

“Miré y el niño estaba braceando para no ahogar. Yo de una me tiré para salvarlo al niño, venía de trabajar porque había salido tarde. No lo pensé dos veces porque pensé que podría ser mi hijo. Mi familia está contenta y los compañeros del trabajo me han felicitado por lo que hice y si me vuelve a tocar, lo volvería a hacer”, dijo Largacha según Blu Radio.

El alcalde de la capital del Valle del Cauca, anunció que el hombre será condecorado por su valentía.

“Lo ha hecho para salvar una vida, por el compromiso que tiene de la solidaridad y del acompañamiento y por eso es un héroe de nuestra ciudad, que va a ser condecorado, va a entrar a un curso de prevencionista y si él desea, será vinculado a la Secretaría de Gestión del Riesgo”, dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

En estos momentos el niño se encuentra bajo la protección de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF; mientras que a la madre se le adelanta el proceso de judicialización.

Condecorarán al hombre que salvó a niño de 6 años arrojado por su madre al río Cauca en Cali