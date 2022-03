Un momento de verdadera angustia vivió una niña de solo tres años que casi ve morir a su hermanita bajo el agua. Afortunadamente, el instinto de protección de la pequeña pudo más y su reacción logró salvarle la vida.

Todo sucedió en la ciudad de Chiang Mai, al norte de Tailandia. La grabación del momento quedó en una cámara de seguridad y al difundirse se volvió viral. Este es uno de muchos rescates milagrosos que se conservan en las redes sociales, solo que este caso llama particularmente la atención por tratarse de una heroína de tan poca edad.

Niña de 3 años salva a su hermanita de morir ahogada en una piscina

La protagonista de la historia se llama Kana Kanuengnit, de 3 años, quien jugaba con su hermanita Kaning, de 2 años, usando unos anillos de goma playeros mientras caminaban cerca de la piscina.

En la misma zona de la casa se encontraba el padre de ambas, de nombre Apisit, realizando labores de limpieza. En la toma de la cámara se puede observar que el padre de las menores barría las hojas del patio, pero de espaldas a las menores, sin advertir el inminente peligro. “Estaba barriendo cerca de la piscina y mi esposa estaba en la cocina detrás de la casa”, recordó el padre.

Las hermanitas siguieron jugando y en un momento la más pequeña se acercó al borde de la piscina y cayó al agua. Kana fue testigo del momento y por unos segundos se quedó de pie, mirando a Kaning dando manotazos, intentando mantenerse a flote.

Rápidamente Kana se activó y miró hacia su papá que seguía de espaldas antes de correr hacia él y gritar lo que estaba ocurriendo. En ese momento el padre corrió desesperado hacia el agua, saltó y logró sacar a la menor, que lloraba desconsoladamente por el susto. Kana, de quedó a orillas de la alberca, logró de esta manera salvarle la vida a su hermanita precisó El Heraldo.

Los accidentes fatales que involucran a menores son más comunes de lo que se piensa, a pesar de que todos sabemos que a los niños no se les puede dejar solos ni un instante, porque pueden caerse, hacerse daño con algún objeto o consumir alguna sustancia peligrosa.

El padre de las niñas decidió publicar el video que había quedado grabado en del circuito cerrado de seguridad para mostrar lo rápido que pueden ocurrir situaciones de verdadero peligro para la vida de los niños.

“Creo que este es un gran ejemplo para recordarle a la gente que no puedes apartar la vista ni por una fracción de segundo cuando hay niños y agua. Quiero enfatizar esto a los padres con niños pequeños y una piscina para que coloquen una barrera alrededor de la piscina, si no, siempre deben tener cuidado”, citó The Sun.

