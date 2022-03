Laura Ruiz, es el nombre con que denominaron a una mujer que denunció a W Radio que fue acosada y golpeada en un Comando de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en Bogotá.

Los hechos se habrían desarrollado en el barrio Villas de Granada y Laura contó cómo fue gravemente acosada y obligada a quitarse la ropa y estar así por varias horas, las cuales duró esposada.

La mujer habría sido detenida en un establecimiento porque regó una pintura y no logró conciliar con los dueños.

“En el día 28 de febrero me detuvieron en un establecimiento, luego de que pregunté si había botiquín y para comprar unas cosas. Se regó una pintura e intenté conciliar con las personas encargadas, la respuesta fue llamar a la policía y golpearme. Después llegó la Policía, me esposaron y me llevaron afuera e intenté mediar: les dije que se me habían caído las llaves y había sido golpeada. No me dieron respuesta y me subieron a la patrulla”.

En su denuncia, Ruiz expuso que un policía que estaba en la patrulla le dijo que tenía que “chupárselo” cuando llegara a la estación.

La mujer comentó que la llevaron al CAI sin informarle la razón de su detención y que la empujaban y le maltrataban verbalmente.

Mujer denuncia que la acosaron y golpearon en un CAI en Bogotá

“Me encerraron en la patrulla como media hora, me llevaron al CAI empujándome, diciéndome cosas y maltratándome. Nunca me dijeron por qué se me había detenido. Una de las policías me llevó al baño y me dijo que necesitabas ir me quitara toda la ropa que necesitaba hacerme una requisa”, siguió contando Ruiz.

Desnuda, habría durado tres horas esposada y también comentó que uno de los policías se le acercaba “con ánimos de tocarla”.

“Después de cierto tiempo, me preguntaron números de familiares y llamaron a unas vecinas que fueron y hablaron. Me iban a soltar, pero nada, pero ya pasó el tiempo y me hicieron firmar un documento sin leer”, contó.

Ella comentó que alcanzó a escribir también en el papel que no había leído nada. La policía mujer la habría golpeado en el calabozo, dándole cachetadas y golpeándola contra las paredes.

Adicionalmente, contó que también le habría robado, pues cuando le entregaron sus pertenencias revisó y no tenía el dinero que tenía para pagar servicios y otras cosas.

W Radio comentó que por esta denuncia, se comunicaron insistentemente con la Policía Metropolitana de Bogotá. Sin embargo, las autoridades no han dado una respuesta oficial a este caso.