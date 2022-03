Detienen en Rusia a niños por protestar pacíficamente por la invasión en Ucrania

Desde que comenzó la invasión rusa en suelo ucraniano, han sido miles las protestas alrededor del mundo en señal de repudio. Incluso, en el mismo territorio ruso se han visto varias concentraciones en contra de la guerra, situación que ha dejado un saldo de detenidos significativa.

No es secreto que en Rusia la mano dura y el exceso de fuerzas públicas y policiales son características predominantes en las políticas interna y externa del controvertido gobierno.

Sin embargo, recientemente el gobierno que preside Vladimir Putin volvió a sorprender a la población por una situación bastante insólita.

Niños detenidos

Transcendió en medios comunicación nacionales e internacionales la arbitraria detención de por lo menos cinco niños y sus respectivas madres, luego que participaran en una protesta pacífica en contra de la guerra e invasión en Ucrania.

La increíble detención se dio porque los menores de edad tuvieron la iniciativa de entregar flores en la embajada de Ucrania en Moscú, como señal de solidaridad, respeto y pedido de disculpa ante los lamentables hechos sucedidos.

Según se conoció por parte de la BBC, la detención se originó este lunes 28 de febrero. Los detenidos fueron la niña de siete años, Sofya Zavizion junto a su madre Ekaterina. Otros de los detenidos fueron Olga Alter (madre) y sus hijos, Liza Gladkova, 11, Gosha Petrov, 11, Matvey Petrov, 9 y David Petrov, 7. La policía los retuvo primero en un vehículo policial y los llevó a la comisaría de Presnenskoye.

Luego de su liberación, Ekaterina Zavizion relató el “infierno” que sufrió mientras sus hijos gritaban y lloraban cuando los detuvieron. “Había visto videos que mostraban el horrible e inhumano bombardeo en Kharkiv, y me di cuenta de que ya no podía sentarme bajo un arbusto temblando y fingir que no pasaba nada”, dijo.

Protestas por toda Rusia

Desde el inicio del conflicto bélico, miles de ciudadanos rusos tomaron las calles de Moscú, San Petersburgo y otras 51 ciudades en el país para protestar contra la invasión de Ucrania lanzada por el presidente Vladimir Putin el jueves 24 de febrero.

Son hasta ahora consideradas las protestas más multitudinarias en Rusia desde las manifestaciones en apoyo del líder de la oposición Aleksei Navalny a principios de 2021, tras su envenenamiento y posterior detención, según informó la organización independiente rusa de derechos humanos OVD.