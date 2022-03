Un estudiante es acosado y abusado sexualmente presuntamente por una profesora

Un nuevo caso de abuso y acoso sexual a un adolescente de 15 años en un colegio religioso de la calle 80, fue denunciado por su madre cuando descubrió en el celular de su hijo, unas conversaciones con la profesora de 29 años quien al parecer habría cometido los delitos.

“Yo encontré un mensaje que decía: “devuélveme el sello para poder calificar. Yo pensé ¿por qué le está escribiendo una profesora? Luego leí más y ella le estaba diciendo que le encantaban sus besos, los de mi hijo, y que se los intercambiaba por notas”, dijo la madre.

Un estudiante es acosado y abusado sexualmente por una profesora Captura de pantalla/ CityTv

En entrevista con CityTv, la mamá del menor relató que en varias ocasiones, mantuvieron relaciones sexuales en su casa. Sin embargo, para ella, esta situación no es más que “un abuso de autoridad en posición de profesores. Él es un adolescente”.

Al conocer esta situación, el pasado 28 de febrero la madre se dirigió hasta el colegio de su hijo para pedir una explicación sobre lo sucedido y la atendió el abogado de la institución, quien le dijo que iban a activar las rutas pertinentes cuando se presentan estos casos.

La mujer también fue a la Fiscalía General de la Nación para interponer la denuncia pero según cuenta: “una funcionaria nos dijo que no se podía hacer ninguna denuncia porque cuando una persona es mayor de 14 años decide libremente sobre su sexualidad. Y que si fuera una mujer se trataba el caso diferente y como es él, no se puede hacer nada. Eso me parece el colmo. Con ese baldado de agua fría me encontré”.

Igualmente, relata que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le recibió su denuncia pero por vía telefónica. “A mi hijo lo vio el psicólogo. Y me dicen que no puede haber nada porque no hay un delito”.

“Me llegué a sentir acosado”, joven víctima de abuso y acoso sexual.

El joven le contó a su familia que la docente de 29 años fue quien empezó a contactarlo luego de que tuviera una operación de las cordales: “Él le pregunta a la docente que cómo se consiguió su número y así empieza a convencerlo de todo. Hasta lo regaña por no contestarle. Mi hijo dice que se llegó a sentir acosado y que él se sentía presionado porque ella le decía que podía ayudarlo con la materia de inglés que le estaba yendo mal, pero que se vieran afuera del colegio”.

La madre también relata que, bajo manipulación, y con el temor de que le fuera mal académicamente y sus padres lo sacaran de las prácticas de fútbol, el menor accediera a las invitaciones que la profesora le hacia a su casa.

“No creo que sea una profesional idónea para trabajar con niños y jóvenes. El colegio se lavó las manos diciendo que no tenían pruebas pero yo sí les mandé videos y fotos”, relata la madre.

Hasta el momento se sabe que la docente fue retirada de la institución educativa. Y las entidades correspondientes, según su relato, no adelantan hasta el momento ningún tipo de investigación por las denuncias que ella interpuso de abuso y acoso sexual a su hijo menor de edad.

