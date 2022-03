Periodista fue robada y golpeada luego de recibir un volante en la calle

En redes sociales, la periodista Lorena Linares Munar denunció que fue víctima de robo este lunes en Bogotá, tras recibir un volante de una supuesta campaña política.

Los hechos, cuenta ella, ocurrieron en la Calle 80 con Autopista Norte a eso de las 4:30 de la tarde cuando cinco hombres y una mujer, que aparentemente vestían prendas de algún candidato al Congreso, le ofrecieron un volante con información, a lo cual ella lo aceptó por no ser descortés.

“Cuando ya me iban a entregar el volante, lo recibo y me di cuenta de que tenía un polvo. Uno de ellos lo sopla y pues yo tenía el tapabocas a medio poner. Estaba en la calle y había acabado de consumir un producto comestible”, relata la víctima.

La mujer cuenta que luego se pone correctamente el tapabocas y cae en cuenta que le habían echado escopolamina:

“Salí corriendo, pero ellos me alcanzaron. Me abrazaron, me pusieron una chaqueta y me pusieron un puñal en el estómago y otro en el cuello”, narra la mujer, explicando también que mientras esto ocurría dos integrantes de la banda vigilaban que los transeúntes no se percataran del hecho.

Lorena relata que le robaron sus documentos, su celular, las joyas que tenía, una chaqueta que llevaba puesta y estaba avaluada, según cuenta, en aproximadamente dos millones de pesos.

“Esta modalidad es terrible. Como estamos en elecciones uno cae y ahí aprovechan”, afirma Linares, quien intentó oponerse y debido a ello la golpearon en la frente causándole una incisión que requirió de tres puntos.