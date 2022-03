Marta Lucía Ramírez pidió ante la ONU que Rusia rinda cuentas

La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, demandó este martes ante Naciones Unidas que Rusia rinda cuentas por su “agresión injustificada y no provocada” contra Ucrania.

“Rusia debe responder internacionalmente por las consecuencias humanitarias, económicas, jurídicas y de toda índole del hecho ilícito internacional en el que ha incurrido”, dijo Ramírez en una intervención durante la sesión especial de emergencia convocada por la Asamblea General de la ONU ante la guerra en Ucrania.

La responsable colombiana de Exteriores insistió en que “ninguna nación puede permanecer indiferente frente a este drama, que amenaza la paz y la seguridad internacional” y aseguró que la actual situación supone una gran prueba para el sistema multilateral.

“La Federación Rusa no puede devolver el tiempo buscando una agenda regresiva en la que grandes imperios florecían a costa de imponerse sobre los derechos de los pueblos. El mundo no quiere y no va a aceptar este retorno al pasado”, recalcó.

Ramírez adelantó que Colombia respaldará la resolución que tiene previsto votar la Asamblea General para denunciar la invasión rusa y pedir la salida de sus tropas de Ucrania, un texto impulsado por Kiev y las potencias occidentales después de que Moscú vetase uno parecido en el Consejo de Seguridad.

La canciller colombiana hizo además hincapié en las enormes consecuencias de la guerra, empezando por la crisis de refugiados que ya se ha desatado.

“Son cientos de miles de personas, entre ellos, 293 ciudadanos colombianos, quienes se encuentran hoy, a esta hora, sufriendo la inclemencia del invierno para huir de Ucrania luego de seis largas noches, abandonando una parte de sus familias y seres queridos, así como sus ahorros y sus proyectos para proteger sus vidas ante el ataque inmisericorde de las fuerzas rusas”, apuntó.

También llamó la atención sobre el “pánico económico” que ha causado la invasión y el golpe que ello supondrá a la recuperación económica de todo el mundo de la crisis causada por la pandemia y las consecuencias que ello tendrá para la población.