Este viernes 25 de febrero, aún en medio del paro armado que anunció el ELN en todo el país, hay preocupación por el alza en el precio de alimentos d canasta básica familiar en Cali.

Varias plazas de mercado ya han reportado que no han recibido ni la mitad de toneladas que reciben en un día normal de trabajo.

Los precios de productos como la papa parda, el plátano y la carne se han disparado por cuenta del impedimento de muchos vehículos por llegar a la capital del Valle.

Este viernes debieron entrar 3.500 toneladas de comida a la galería de Cali. Sin embargo solo se ha reportado la entrada de 1.500.

“Una situación que nos preocupa, porque son las personas más vulnerables de la ciudad, donde tienen que sacar más de su bolsillo para alimentar a sus familias”, señaló Edgar López, vocero comerciante de la galería de Santa Elena.

Por su parte, la Central Mayorista de Abastecimientos del Valle del Cauca (CAVASA) reportó que también ha disminuido la mercancía que han recibido.

Precios de canasta familiar se disparan en Cali por paro armado del ELN

“Solo entraron 2.000 toneladas de 3.400, un 65% de alimentos, esperamos que mañana sábado entren más toneladas, ya que es día de mercado”, dijo Oliver Medina, coordinador de precios de la Central.

Este fin de semana tuvo alzas en el bulto de papa parda de 50 kilos, que costaba 110.000 y ahora está en 130.000. De igual manera, el ulluco caucano estaba de 65 kilos estaba en 110.000 y ahora está en 140.000.

Por otro lado, la papa amarilla, el bulto de 45 kilos, pasó de costar 96.000 a 105.000.

Si bien se esperaba que el día de mañana, sábado, se terminara el paro armado, la realidad es que el ELN anunció que extendería la jornada hasta el próximo 28 de febrero.

“En vista de que muchas poblaciones desacataron nuestra orden nacional de paro y no entendieron la razón de este llamado a rechazar todas las malas acciones ejecutadas por el Gobierno, u a su ve, decidieron tomar estas órdenes impartidas por el ejército de liberación nacional como un juego, haciendo caso omiso y realizando actividades que no debían ejercer, decreta la extensión del paro armado, que inició el día 23 de febrero del año 2022 desde las 6:00 a.m. hasta el día lunes 28 de febrero del año 2022 hora 6:00 a.m.” dijo la guerrilla en un comunicado.