ELN amplía el paro armado hasta el 28 de febrero con amenazas a la población civil

A través de un nuevo comunicado que ha circulado en el país, se conoce que el ELN anunció que el paro armado que iba hasta este sábado 26 se ampliará hasta el lunes.

Con un lenguaje amenazante, el grupo armado ilegal emitió un nuevo comunicado en el que indicó que: “En vista de que muchas poblaciones desacataron nuestra orden nacional de paro y no entendieron la razón de este llamado a rechazar todas las malas acciones ejecutadas por el Gobierno, u a su ve, decidieron tomar estas órdenes impartidas por el ejército de liberación nacional como un juego, haciendo caso omiso y realizando actividades que no debían ejercer, decreta la extensión del paro armado, que inició el día 23 de febrero del año 2022 desde las 6:00 a.m. hasta el día lunes 28 de febrero del año 2022 hora 6:00 a.m.”.

Además, amenazan a la población por haber tomado sus acciones como “diversión” y advierten que no responderán por quien no cumplan con las “órdenes impartidas por el estado mayor del ELN”.

“Recalcamos que no nos hacemos responsables por la integridad de aquellos que después de las 6:00 p.m. se encuentren fuera de sus viviendas ejerciendo actividades comerciales o distintas a las órdenes impartidas. Y mucho menos movilizándose por el territorio nacional”, dice el panfleto.

Asimismo, alertó a los negocios de “venta de licores, bares discotecas, billares, tabernas, prostibulos, etc. El ejército de liberación nacional decreta cierre total en todo el territorio colombiano”.

La advertencia cierra con la frase: “Colombianos piden cese al fuego a los grupos armados en vísperas de las elecciones”.

