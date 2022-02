Trump califica de “maravillosa” la estrategia de Putin en Ucrania y propone que Estados Unidos la aplique a México

En la crisis de Ucrania, una parte del Partido Republicano de Estados Unidos apoya a Rusia. Y ése es el caso del ex presidente Donald Trump. Ya durante su Presidencia, Trump dejó claro que profesa una marcada admiración por Vladimir Putin y, ahora, ha vuelto a dejarlo claro. Trump ha defendido la invasión rusa de Ucrania, aunque ha matizado que, si él no hubiera perdido las elecciones y siguiera de presidente, ésta no se habría producido. Su ex secretario de Estado, ex director de la CIA, y posible candidato a la Presidencia en 2024, Mike Pompeo, ha hecho lo mismo, al calificar a Putin de “estadista de gran talento”.

Trump, además, ha propuesto que Estados Unidos haga lo mismo en su frontera, lo que parece indicar que piensa que la idea de invadir México le parece interesante. De hecho, su ex asesor en materia de Defensa, y nominado al cargo de embajador en Alemania -aunque no fue ratificado por el Senado Douglas Macgregor-, ya había propuesto fusilar sin juicio a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.

Así lo dejó claro en una entrevista radiofónica el martes, justo unas horas después de que Rusia invadiera Ucrania. “Lo vi ayer en televisión, y dije: ‘esto es una genialidad’. Putin declara que una gran porción de Ucrania es independiente. Es maravilloso. Y yo dije: “Hace falta ser listo”. Y él va y se va a convertir en la fuerza de paz. Es la fuerza de paz más potente. Podríamos hacer eso en nuestra frontera sur”, afirmó, en referencia a México. El ex presidente continuó su explicación al ofrecer más detalles: “Es la fuerza de paz más potente que he visto nunca. Nunca había visto tantos tanques”. Trump también elogió, como suele ser habitual en él, a Putin. “Aquí hay un tipo que es muy hábil. Lo conozco muy bien. Muy, muy bien”.

El ex presidente insistió en que “esto [en referencia a la invasión rusa de Ucrania] nunca hubiera sucedido con nosotros”, en referencia a su mandato como presidente. “Si yo hubiera estado en el cargo, esto habría sido inconcebible. Nunca hubiera sucedido”. Como suele ser habitual, el Partido Republicano, que hasta que llegó Trump a la Casa Blanca era el más ‘duro’ en política exterior, ha guardado un estricto silencio ante las palabras del ex presidente. Tan solo el sector crítico, simbolizado por los representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger, ha criticado al ex presidente. En todo caso, Kinzinger deja la Cámara este año, y Cheney afronta unas complicadas primarias frente a una candidata pro-Trump, con lo que su peso no es más que simbólico.

Las declaraciones de Trump no solo son consistentes con su afinidad con Putin sino, más allá de eso, con su visión de las relaciones internacionales. El ex presidente -y probable candidato en 2024- siempre ha mostrado una gran admiración por los líderes duros. O, lo que es lo mismo, por los dictadores. Y su idea del uso de la fuerza no ha sido nunca moderada.

[ Putin invade Ucrania y reta a Occidente ]

Durante su campaña a la Casa Blanca, en 2016, el entonces presidente sorprendió a sus asesores al plantear por qué Estados Unidos no había usado bombas atómicas desde la Segunda Guerra Mundial. En esa misma campaña, Trump dijo que Estados Unidos debería haber invadido Irak para quedarse con el petróleo de ese país, lo que constituye una violación del Derecho Internacional (muchos arguyen que la invasión en sí misma también lo fue). En 2018, cuando decidió, tras una conversación telefónica con el presidente ruso, Recep Tayyip Erdogan, retirar a los soldados estadounidenses de Siria, accedió, a instancias de sus generales, a dejar un contingente en la región petrolera de ese país, presumiblemente con la idea —equivocada— de que los hidrocarburos sirios fueran a Estados Unidos. Paradójicamente, los generales y asesores de seguridad nacional engañaron a Trump, y aprovecharon esa excusa para dejar a la gran mayoría de los militares estadounidenses en Siria.

Pero Trump no es el único que defiende a Putin en Estados Unidos. Comentaristas televisivos, como Tucker Carlson y Maria Bartiromo, de Fox News, también lo han hecho, lo mismo que el líder evangélico Franklin Graham. Y ahí se encuadra, también, Mike Pompeo. En el último mes, Pompeo ha intervenido en Fox News elogiando en repetidas ocasiones a Putin, al que ha calificado de “estadista capaz”, “hábil” y “con talento”.