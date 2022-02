“Mafesita, mi brujilda hermosa”: La frase de Alejandro Riaño a Cabal

Alejandro Riaño, encarnando a su famoso personaje Juanpis, habló recientemente en una entrevista con Daniel Samper Ospina y contó algunos secretos de los políticos a los cuáles les ha dedicado sus parodias.

Entre ellos, contó cómo su video que parodia la campaña de jóvenes Cabal también le causó algunos roces con la senadora quien hasta le retiró la palabra.

Cabe recordar que este video, que se hizo viral rápidamente en todas las redes sociales, se puede apreciar a Juanpis González invitando a los jóvenes a dispararles a los manifestantes. “Soy joven Acabal porque así no tenga cédula tengo tremendo tote para agarrar a balín al que sea”, dice el clip.

“Desde ahí, Mafecita no me volvió a contestar. Le escribí hace poco porque sacó un tuit criticándome y le dije: ‘¿Cuándo te sientas con este nefasto payaso y me cuentas qué es lo que piensas de los jóvenes Cabal?”, dijo Riaño.

Luego, Alejandro Riaño agregó: “Ya que en vez de educación, normalmente salen a echar bala. Me dejó en visto. Le mandé varios mensajes y siempre me deja en visto. Debe estar furiosa, mi brujilda hermosa”, concluyó.