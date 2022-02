Indignante: mujer fue víctima de ataque con ácido por su expareja

Un nuevo caso de violencia de género se presentó esta vez en La Paz, Bolivia, cuándo Eunice Milena Carpio trabajaba en su negocio y fue víctima de ataque con ácido.

Los hechos transcurrieron cuando su ex-pareja que dos días atrás la había agredido físicamente, se vistió con una peluca negra: “La mayoría del líquido se fue a la cabeza y a la nuca”, relato la víctima.

Eunice no sale a la calle por miedo. Tiene su rostro y gran parte del cuerpo con quemaduras hasta de tercer grado y debe permanecer en reposo obligatorio por 25 días. Si las heridas no sanan en este transcurso de tiempo, deberá ser atendida en un hospital especializado.

La víctima también denunció al medio bolivariano, Unitel, que el hospital dónde había acudido recién ocurrió el ataque, no la atendieron porque no tenía prueba de covid-19 negativa: “por humanidad atiéndame. Vean que tengo. Que quemaduras son. Que me puedo poner”, dijo Eunice.

El agresor es buscado por la policía de Bolivia luego de darse a la fuga tras el intento de feminicidio.

En Colombia, la Ley 1773 de 2016 o Ley Natalia Ponce de León condena a los responsables por ataque con ácido hasta 20 años de cárcel, si la conducta es simple; y hasta 30 años, si el ataque causa deformidad o daño permanente a la víctima. Además los agresores no gozarán de beneficios como prisión domiciliaria o suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Si eres víctima de violencia de género en Colombia, denuncia en las líneas de atención:

Fiscalía: Línea 122 - 018000919748 - denunciaanonima@fiscalia.gov.co

Línea de emergencia: 123

Vicepresidencia y Consejería presidencial para la equidad de la mujer: Línea 155

Ruta de atención en los 37 almacenes Justo y Bueno del departamento

Sisma Mujer: 314 7709729 - 315 8942140 / asistentelitigio@sismamujer.org - asistentenoviolencias@sismamujer.org

Red Nacional de mujeres: Aplicación Ellas App (Google Play, App Store)

ICBF: Línea 141

Línea Púrpura: 018000112137