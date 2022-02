Habla joven que perdió a toda su familia en las inundaciones de Petrópolis: “Me despido con el corazón roto”

Tras más de una semana de las inundaciones que sucedieron en la ciudad de Petrópolis, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil, las historias de las víctimas y sus familias siguen generando gran repercusión en el internet.

Según consigna Metro World News Brasil, en redes sociales, Juliana Gomes, una joven de 18 años, rindió un homenaje a su familia después de haber perdido a todos sus entes queridos en un derrumbe. Fueron víctimas del accidente: su padre, la madre que estaba embarazada, sus abuelos y el primo, todos víctimas fatales al mismo día.

El primer mensaje fue para la madre y en su texto, Juliana dijo:

“Mi base, mi mejor amiga, mi razón de vivir. [...] Me demostraste todos los días lo hermoso y fuerte que es el amor de una madre por un hijo, a través de abrazos, besos, caricias y risas (porque según tú, soy una payasa, y que tu vida sin mí, sería inútil). Gracias por enseñarme a ser amable, solidaria y ayudar a tantas personas como pude sin importar a quién. ¡Eras MARAVILLOSA y llevaste a mi hermano en tu vientre! Solo yo sé lo FELIZ que estabas. Tu felicidad llenó mi corazón de alegría y me hizo ver el significado de vivir. Les agradezco las enseñanzas y con el corazón roto me despido y deseo que encuentren su camino en la luz. ¡TE AMARÉ POR SIEMPRE, MADRE!”