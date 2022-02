En las últimas horas se conocieron las imágenes de una cámara de seguridad en la que se evidenció el hecho.

De acuerdo con Arriba Bogotá, los hechos se registraron en la localidad de Kennedy, al sur de la capital del país, en donde un taxista atropelló a un motociclista que estaba estacionado a la orilla de la calle.

En las imágenes se observa el momento en el que el taxi cruza la esquina, transita unos cuantos metros, y se dirige en diagonal, justo hasta donde se encuentra el motociclista estacionado.

El taxi atropella al motociclista de manera impresionante, quien cae con todo y moto sobre el anden por el impacto.

Ante el hecho, la víctima quedó en el suelo y el conductor del taxi decidió continuar y no prestarte auxilio.

Alejandro Sosa, el motociclista atropellado, habló con Arriba Bogotá y dijo que se encontraba en el lugar esperando a un sobrino. “Yo me parquié en donde se ve en las imágenes y le dije a mi sobrino que se bajara a preguntar si estaban atendiendo. Yo esperé un momentico ahí, cuando sentí el totazo”, dijo.

Dijo que sintió que lo elevó de una vez y que cayó al suelo. “En el momento me levanté y le dije oiga hermano, ¿qué pasó? El man me miró todo loquito, como tomado. De un momento a otro me volteé para ver la moto y en eso el man se voló”, relató.

Aunque Sosa resultó ileso, sí le hace el llamado a las autoridades para que puedan identificar al conductor para que responda por los daños.

Según el mismo medio, la empresa a la que pertenecería el taxi indicó que este vehículo no tiene autorización para transportar pasajeros.

#ArribaBogotá | Un motociclista fue arrollado por un taxista que luego escapó. Los detalles con #ElNoctámbulo ▼ pic.twitter.com/aGCJkB0cOY — Canal Citytv (@Citytv) February 22, 2022

Taxista atropelló a motociclista que estaba estacionado y se escapó sin brindarle ayuda