¿Qué pasó con la abuela que se robó tres libras de arroz?

El pasado miércoles 16 de febrero se rompió la calma en el municipio de Santa Rosa de Cabal, ubicado en el departamento de Risaralda.

La policía local atendió lo que parecería ser una diligencia rutinaria del caso de un robo simple, pero nunca esperaron que la protagonista de esta historia, sería una abuela de 86 años que se había robado tres libras de arroz. Tampoco sospecharon que el caso se convirtiera en una noticia nacional.

PUBLIMETRO habló con el joven alcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro, quien atendió personalmente el caso a través de la Secretaría de Desarrollo Social y confirmó los hechos.

“Fue bastante triste y es una situación que uno rechaza por el solo hecho de ver a una señora indefensa forzada a sustraer alimentos y que el Estado no esté allí para ella. Muchos dirán que por qué ella no pide ayuda, por qué no sale a la calle y no hay que desconocer que hay pobres vergonzantes, que son personas que les da vergüenza, sencillamente, salir a la calle a pedir ayuda, en otras instancias”, resaltó Toro.

Como detallaron diversos medios locales, el administrador de un supermercado sorprendió a la abuela en flagrancia al interior del local.

“En el episodio vemos lamentablemente a una señora con dificultades sociales, familiares y de carácter económico quien se vio obligada a apropiarse de algunos elementos del supermercado y básicamente fue sorprendida por uno de los administradores”, detalló el alcalde.

Ese miércoles, el gerente del lugar llamó a la policía y les exigió a las autoridades, procesar a la adulta mayor por el delito de hurto simple.

“El gerente no vio que detrás de esta persona, que estaba cometiendo este error, hay un ser humano con dificultades y con un cuadro familiar bastante difícil”.

Sin embargo, el gerente insistía en que la mujer fuera capturada, mientras la policía trataba de persuadir al administrador.

“Digamos que suena un poco ridículo procesar a una persona por sustraer tres libras de arroz de un supermercado o de una grande superficie cuando a diario vemos una cantidad de delitos en televisión y en situaciones aún más graves. Esto nos llama a preocuparnos un poco más como sociedad y Estado. Hay que reconocer que la policía no quería procesarla y pese a esto el administrador amenazó con denunciar a los policías, lo que los obligó a judicializar a la ciudadana”, recalcó el alcalde.

Fue así como la adulta mayor tuvo que pasar una noche en la Estación de Policía del municipio, cuando poco a poco comenzó a hacerse viral el caso a través de los medios locales.

Al día siguiente, la personera del pueblo tomó el caso, para lograr liberar a la capturada y la Alcaldía comenzó en redes una búsqueda de los familiares de la procesada para activar una ruta de apoyo.

He dado instrucciones para encontrar a la abuela objeto de la indignante captura, le ofreceremos defensa legal y un albergue con todas las garantías para una vejez digna.



Duele la ignominia de aquellos que bendecidos con una mejor posición pierden miserablemente su humanidad. — Rodrigo Toro (@JoseRodrigoToro) February 17, 2022

“Como alcalde es una situación que tengo que lamentar y por ello le brindamos asistencia social y legal y logramos que se le pudieran brindar estas garantías, que la Fiscalía desistiera de una imputación de cargos, algo absolutamente ridículo, por el entorno familiar y social en el que vive esta ciudadana”, agregó Toro.

Un final esperanzador

En síntesis, la abuela y su historia despertaron la acción colectiva de la comunidad que le brindó apoyo. De igual forma, la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal dispuso de todas las garantías para proteger a esta abuelita, entregando una remesa familiar y se está adelantando un proceso a través del enlace de mujer de la subsecretaría de Mujer y Equidad de Género para hacerle un seguimiento a su caso.

“Vivimos en un país con muchas dificultades, falta de equidad social y este caso despertó la empatía del municipio, porque nos conmueve y por ello le brindamos apoyo psicológico, social, terapéutico y recreativo porque nos duele ver a nuestros abuelos en la calle y como sociedad debemos buscar soluciones ante la inequidad y la desigualdad”, concluyó el mandatario.