Cónsul de Atlanta duró más de 190 días de incapacidad y así reaccionó Marta Lucía Ramírez

Varias denuncias llegaron a la W Radio en las que se reportaron las repetidas solicitudes de incapacidad de la excónsul de Colombia en Atlanta, Bertha Patricia Alemán, razón por la cual, la canciller y vicepresidente Marta Lucía Ramírez habló en la emisora.

Ramírez dijo que se trata de “la protección absurda a los trabajadores y los abusos de los trabajadores”.

Además, hizo referencia al accidente que ella tuvo por el que resultó con múltiples lesiones, pero que sin importar, continuó trabajando.

“Usted me vio un gran porrazo que me di cuando vino Antonio Guterres. Costilla fracturada, codo fracturado, nariz fracturada y no dejé de asistir a trabajar un solo día. Cuando uno tiene responsabilidad, uno sabe que un dolor físico es llevadero”, dijo la alta funcionaria.

Por el momento, la emisora anunció que a la cónsul Alemán le otorgaron la figura de derecho a la disponibilidad, que significa que tendrá un año por fuera del ejercicio de sus laborales.

