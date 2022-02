Capturan a sujeto señalado de agredir y amenazar a su expareja por no querer volver con él

Este martes, 22 de febrero de 2022, se conoció la captura en Bogotá de José Alejandro Rodríguez Anacona, el hombre señalado de agredir y amenazar a su expareja porque ella había decidido que no quería volver con él.

La captura se produce 20 días de haberse conocido públicamente la denuncia de Laura Contreras, quien reveló que era víctima de violencia desmedida e intimidaciones por parte de su expareja.

Laura reveló que su expareja la asediaba constantemente, le hacía llamadas insultantes y la amenazaba a través de mensajes.

“Yo me vengo de usted porque me vengo. No me importa pagar lo que sea. Eso quería, una excusa para poder sacar todo esto que tengo reprimido y si tengo que estar en una cárcel, escondido o muerto, me vale; pero antes usted me paga todo lo que me hace”, se lee en uno de los mensajes de texto que recibió la víctima.

Además, el mismo mensaje dice: “Y si piensa que lo que le está pasando es poquito, siga. No sabe de lo que soy capaz. Si yo no soy feliz, usted menos, se lo juro”.

Otra denuncia tiene que ver con que el sujeto le había roto los vidrios de la vivienda y le había causado daños a una motocicleta estacionada frente a la casa de Laura.

“Yo me hago llevar. En serio. Yo me hago llevar; pero no me voy a quedar con esa, se lo juro por el bien sagrado. Acá me voy a quedar, gran hijue***, acá me voy a quedar”, se escucha decir al hombre en uno de los videos que dio a conocer Laura.

Por el temor que le produjeron las amenazas, Laura decidió instaurar la denuncia a través de la página web de la Fiscalía y después de 20 días se conoció la captura que fue efectuada por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

