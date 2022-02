Asesinan a integrante de guardia indígena Awá en Nariño

La guardia indígena del Pueblo Indígena Awá, del Resguardo Piguambí Palanga está de luto por el homicidio de uno de sus integrantes en el departamento de Nariño.

Se trata de Bolívar Lavin Delgado Guevara, quien habría sido hallado sin vida con varios disparos por su misma comunidad.

Los hechos se presentaron, cuando el hombre, integrante de la guardia indígena de su comunidad, habría salido el pasado 20 de febrero a cazar en una moto. Sin embargo, su comunidad prendió las alarmas al notar que no regresaba y no tenían noticias de él.

“Rechazamos con vehemencia, el exterminio físico y cultural al que se viene sometiendo al Pueblo Indígena Awá; otra vez el Resguardo Piguambí Palangala está de luto y lamenta el vil homicidio del compañero Bolívar Lavin Delgado Guevara quien acompañaba al Cabildo ejerciendo funciones de Guardia Indígena”, expresa la comunidad desde el Territorio Ancestral Indígena Awá Resguardo Piguambi Palangala.

Al no tener noticias de su compañero, integrantes de la guardia indígena del resguardo lideraron una búsqueda, en medio de la cual habrían encontrado al comunero sin vida y con varios disparos.

Además de esto, se habría tenido noticias de que la moto en la que se movilizaba el comunero no había sido hallada. Este hecho da cuenta de la violencia a la que siguen sometidas las comunidades indígenas en el país, por cuenta de los

“Resaltamos que durante los últimos dos años hemos tenido que llorar la pérdida de siete compañeros a quienes las balas segaron sus vidas con crueldad, en la cotidianidad nos encontramos inmersos en un conflicto que aunque no es nuestro pero nos arremete de tal manera, que ya no podemos establecer relaciones directas con nuestras comunidades y el katsa-zu, estando obligados a vivir situaciones como desaparición de nuestros jóvenes, desplazamientos, confinamientos, señalamientos, estigmatización, amenazas no solo por los grupos al margen de la ley sino por la misma fuerza pública”, comenta la comunidad indígena.

La comunidad de AWA ha venido exigiendo el cumplimiento de los autos emitidos por el Consejo de Estado de las Altas Cortes en donde se ordena al Estado colombiano proteger a la comunidad Awá por el exterminio sistemático al que ha sido sometida por grupos armados ilegales y acciones de las fuerzas militares del país.