Mi fórmula vicepresidencial la elegirá la ciudadanía: Rodolfo Hernández

La renuncia de la periodista Paola Ochoa a ser fórmula vicepresidencial del candidato Rodolfo Hernández duró solo un par de días.

La sorpresiva renuncia se dio luego de que la periodista afirmara que está pasando por una crisis matrimonial con su esposo.

Por las afectaciones emocionales y psicológicas, la periodista comentó que no seguiría adelante con su candidatura a la vicepresidencia, que fue sorpresiva para el país.

Frente a esto, el candidato Hernández ha comentado que la decisión de sus fórmula vicepresidencial la tomará en compañía de la ciudadanía.

En un video para sus redes sociales, comentó que Colombia sería quien definirá su acompañante vicepresidencial en las elecciones del 29 de mayo de este año.

“Como ciudadano que soy, me debo a los ciudadanos, los escucho solo a ellos y es con la aprobación de ellos voy a elegir a la ciudadana o al ciudadano que me acompañe en la vicepresidencia. Reconozco que esta elección no la debo hacer yo, sino los millones de colombianos que me apoyan”, dijo el candidato.

Se tiene previsto, entonces, que el candidato anuncie en los próximos días qué mecanismo utilizará para elegir su fórmula vicepresidencial.

Cabe mencionar que en las últimas encuestas, Rodolfo Hernández se ubicó como el segundo candidato en la intención de voto en el país.

“Los políticos viven de la política, yo no”, dice en el video el candidato y comentó que en los próximo días revelaría quién es la persona que los colombianos quieren que lo acompañe en la carrera a la Presidencia de Colombia.