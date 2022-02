Denuncia en Bogotá: Mujer afirma que desconocido la arrastró del brazo fingiendo pelea de pareja

Una mujer identificada en sus redes como Isabel y su hermana hicieron una alarmante denuncia en Bogotá.

“Amigas, conocidas, desconocidas: a mi hermana le pasó algo horrible hoy en Bogotá. Cuídense mucho y ayuden a otras a cuidarse. Crean en el grito, duden siempre de un maltratador”, escribió en su cuenta de Twitter la hermana de la ´victima.

Junto con una foto de cómo quedó el brazo de la víctima, la afectada contó cómo fue acosada en plena vía pública.

Sin embargo, nadie fue a socorrerla porque el agresor fingió que la conocía y lo que estaba pasando era una pelea de pareja.

La víctima contó en Instagram que el jueves pasado, aproximadamente a las 2 p.m., se dirigía a una estación de TransMilenio, de camino a su casa, cuando fue abordada por un hombre, quien le dijo algo que no le prestó atención.

“Seguí caminando. Sentí que alguien me estaba mirando y me volteé. Efectivamente, este mismo ‘man’ se había quedado quieto y no dejaba de mirarme”, detalló.

Momentos después el hombre la agarra sin más por el brazo con fuerza y le dice. “Catalina, deje de hacer show. Nos vamos ya para la casa”, le decía.

En medio del ataque, la mujer pidió ayuda a las personas que se encontraban a su alrededor pero nadie intervino porque el hombre la trataba cómo si la conociera y que se encontraban en una discusión de novios. “Otra vez con esa mier**, deje de hacerme show”.

Finalmente, la mujer sacó fuerzas y luchó para zafarse del brazo ante su agresor y salir corriendo despavorida.

En la imagen se ve cómo quedó el brazo de la afectada que por poco pudo ser fracturado por su agresor.

En redes la hermana de la víctima etiquetó a la Secretaría Distrital de la Mujer para que se ponga frente al caso.