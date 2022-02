El paciente turco que lleva 14 meses aislado tras dar positivo a 78 pruebas Covid-19

Muzaffer Kayasan, de 56 años, visto en su casa de Estambul el jueves, es el paciente covid más largo de Turquía. Ha dado positivo en las pruebas del covid ininterrumpidamente durante al menos 14 meses.

❝İnsanlara şunu söylemek istiyorum; aşı olun ve hastaneye yatmayın. Çünkü bu hastanelerde çalışan gencecik insan❞



💉 Kovid-19 testi 14 aydır pozitif çıkan Muzaffer Kayasan'dan aşı çağrısı https://t.co/4ymkG8skiA pic.twitter.com/v9Q6IKMUBg — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 6, 2022

Durante ese periodo, se ha sometido a 78 pruebas. Kaysan ha estado en cuarentena todo este tiempo y pasa sus días cocinando, revisando su teléfono y cuidando del jardín.

“Hace unos 15 meses, tuve molestias como falta de aire, náuseas, fiebre, me ingresaron en el hospital, me hicieron pruebas, análisis de sangre, etc. El diagnóstico fue que era covid avanzado. Por eso me ingresaron en el hospital. Después de mi primera hospitalización, estuve en el hospital durante nueve meses. Mientras tanto, por supuesto, las pruebas eran continuas, y todos los resultados de las pruebas eran positivos. Es decir, todos eran positivos sin solución de continuidad”, comentó.

Según él, la razón de su incapacidad para superar el virus se debe a que su sistema inmunitario ha estado suprimido al luchar simultáneamente contra la leucemia.

Un sanitario entra en una cabina de pruebas de detección del COVID-19 tras desinfectar el cristal en el estacionamiento del hotel Shangri-La, durante los Juegos Olímpicos de Invierno, el 16 de febrero de 2022, en Beijing. (AP Foto/Jae C. Hong) Un sanitario entra en una cabina de pruebas de detección del COVID-19 tras desinfectar el cristal en el estacionamiento del hotel Shangri-La, durante los Juegos Olímpicos de Invierno, el 16 de febrero de 2022, en Beijing. (AP Foto/Jae C. Hong) (Jae C. Hong/AP)

“Tuve leucemia hace cuatro años, me transfirieron médula ósea hace tres años. Ahora estoy en tratamiento, y el hospital ha realizado una transferencia de médula ósea con mucho éxito. Pero el médico dice que no puedo sacar este virus del cuerpo porque mi sistema inmunitario está muy bajo. Y como los medicamentos para la leucemia que estoy tomando suprimen el sistema inmunitario, no puedo sacar este virus covid del sistema”, explicó.

Kayasan ha hecho un llamamiento a las autoridades turcas para que le ayuden a encontrar una solución a su situación.

Te recomendamos ver:

Lo más visto en PublimetroTV: