Seguridad y alimentación los temas que preocupan a los barranquilleros en la encuesta de ciudades Cómo Vamos

Fueron publicados los resultados de la encuesta de percepción ciudadana Barranquilla Cómo vamos. En lo positivo creció el orgullo barranquillero con respecto a otras ciudades del país y la cobertura en vacunación contra el Covid aumentó a un 75 por ciento. Sin embargo, la ciudad se raja en percepción de inseguridad, donde un 75 por ciento de barranquilleros encuestados afirman no sentirse seguros y en alimentación el 51,4 por ciento de los encuestados manifestó haber comido menos de tres veces al día por falta de alimentos en el último año. En este aspecto de seguridad alimentaria se percibe una leve mejoría debido a que en 2020 un 60 por ciento afirmó no haber consumido sus tres comidas diarias.

El ejercicio desarrollado en noviembre de 2021 contó con una muestra de 1.566 encuestas recolectadas digitalmente, debido a la pandemia. La muestra por autoselección se dio a través de pauta fue focalizada principalmente en la red social Facebook (80 por ciento), mientras que el 20 por ciento fue a través de referidos por medio de diferentes canales como whatsapp, tráfico directo, twitter, red y otras fuentes.

“Es importante señalar que desde el año 2020 venimos encuestando desde la modalidad virtual apoyados por la encuestadora Sensata. No solo Barranquilla Cómo Vamos sino también en Cartagena Cómo Vamos, Santa Marta Cómo Vamos, Bogotá Cómo Vamos y Manizales Cómo Vamos y esa es de nuestras grandes fortalezas. Nosotros como programa tenemos la posibilidad de realizar metodología simultánea y comparada con los demás Cómo Vamos que existen en las otras ciudades capitales de Colombia y eso es valiosísimo”, dijo a PUBLIMETRO Katherine Diartt Pombo, directora de Barranquilla Cómo Vamos.

No politizar los datos

En este año de elecciones desde las direcciones de la metodología Cómo Vamos en las capitales del país se ha pedido no politizar este tipo ejercicios ciudadanos en medio del periodo pre-electoral.

“Esa ha sido una consigna bajo la cual hemos trabajado todos los directores de Cómo Vamos en el país y es no politizar los datos, es decir, no creer ni asumir con prejuicios que las cifras reveladas, hacen parte de un juicio moralizante para las administraciones distritales. No, todo lo contrario, lo que nosotros buscamos como programa es poner en evidencia los resultados que se recogen, para que la ciudadanía tenga a la mano información veraz, rigurosa y transparente”, resaltó Diartt.

Los resultados de cara a 2022

En la pregunta “¿Qué tan seguro se siente en Barranquilla?”, el 75,5 por ciento de los barranquilleros asegura sentirse inseguro o nada seguro en la ciudad. Los encuestados que habitan en sectores de nivel socioeconómico bajo manifestaron sentirse nada seguros en un 56,4 por ciento, frente a un 18 por ciento del nivel medio y un 15,1 por ciento de percepción de inseguridad en estratos altos.

“Hemos encontrado unos temas en agenda que deben ser tratados con prioridad por parte de la administración. El primero sería en materia de percepción de inseguridad. El barranquillero encuestado tiene una alta y alarmante percepción de inseguridad que roza el 70 por ciento”, advierte Diartt.

El 75 por ciento de los encuestados ve como principales focos de inseguridad los delitos de hurto y homicidio, siendo la “existencia de delincuentes en las calles” el principal motivo, por encima de factores relacionados con la presencia de la Fuerza Pública en las calles, o la percepción alimentada por el consumo de medios de comunicación y redes sociales.

“Estas personas se registran en las localidades suroriente, suroccidente y metropolitana. Las localidades que tienen algunas zonas que corresponden al norte de Barranquilla y a estratos más altos tienen una percepción de inseguridad drásticamente más baja. Por lo tanto el entorno socieconómico del encuestado marca de forma muy aguda si se siente o no inseguro en el territorio”, detalla la directora de Barranquilla Cómo Vamos.

En cuanto al clima de opinión a la pregunta de si “Las cosas en Barranquilla en general, ¿van por buen camino o por mal camino?”, el 36,5 por ciento de los barranquilleros respondió que van por mal camino, el 33,9 afirmó que no van ni mal ni bien, mientras que el 29% restante afirmó que las cosas en la ciudad van bien.

“Algo realmente positivo del barranquillero encuestado y en comparación con los demás ciudadanos que son encuestados por los otros Cómo Vamos es que el orgullo que siente el encuestado barranquillero es superior al de otras ciudades para con su territorio”, destacó Diartt.

No obstante, entre las cifras preocupantes está, que el 51,4 por ciento de los encuestados manifestó haber comido menos de tres veces al día por falta de alimentos en el último año, con preponderancia en el contexto socioeconómico bajo, con un 63,6 por ciento de respuestas afirmativas.

“Un tema prioritario de agenda es la seguridad alimentaria. Teníamos que en febrero de 2021 el 61 por ciento de los encuestados manifiestan no haber podido ingerir las tres comidas básicas por falta de recursos. Para noviembre de 2021 tuvimos que el 50 por ciento de los encuestados respondieron lo mismo, entonces hay un descenso de más de un 10 por ciento y eso representa una leve mejoría en seguridad alimentaria, en los índices que estábamos observando en periodos pasados”, explicó Diartt.

Asimismo, el 28,8 por ciento de los barranquilleros afirman que su situación económica no ha mejorado ni empeorado en el último año. Por otro lado, un 24,8 por ciento asegura que la misma “ha empeorado mucho”, un 19,9 por ciento considera que ha empeorado, mientras que el 27,2 por ciento de los encuestados aseguran que su situación ha mejorado o “mejorado mucho” y el 50 por ciento de los encuestados se considera pobre.

“Seguramente esto de la Seguridad Alimentaria tomará mucho tiempo, porque resolver el tema del hambre en medio de una pandemia es un problema que enfrentan muchas de las ciudades intermedias”, opinó Diartt.

Para finalizar, otro de los resultados positivos que describió la encuesta es que un 75,3 por ciento de los encuestados afirmó tener el esquema completo de vacunación, sin distinciones de fondo por nivel socioeconómico. El 16,1 por ciento de los encuestados sólo tiene una dosis, mientras que el 8,7 por ciento afirmó no haberse vacunado. La satisfacción respecto a la forma como las autoridades locales han gestionado la ejecución del Plan de Vacunación alcanza el 57 por ciento en la capital del Atlántico.

En cifras:

El ejercicio desarrollado en noviembre de 2021 contó con una muestra de 1.566 encuestas recolectadas digitalmente.

En alimentación el 51,4 por ciento de los encuestados manifestó haber comido menos de tres veces al día por falta de alimentos en el último año.

Un 75,5 por ciento de los barranquilleros asegura sentirse inseguro o nada seguro en la ciudad.

Un 75,3 por ciento de los encuestados afirmó tener el esquema completo de vacunación.

Los resultados de la encuesta se pueden consultar aquí.