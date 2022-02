La nueva fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, Paola Ochoa, se ha pronunciado en los últimos días sobre su reciente ingreso a esta campaña.

En diálogo con W Radio, la mujer habría dado detalles de su encuentro con el candidato que druó dos horas y habría ocurrido hace solo días.

En la reunión el candidato, sin conocerla, le pidió a la periodista que fuera su fórmula vicepresidencial, a lo que ella cuenta que reaccionó sorpresivamente.

“Además tiene unos ojos muy bonitos”, también fueron parte de sus palabras para W Radio esta mañana, por medio de las cuales dio a entender que se adhirió a la candidatura de Hernández porque le pareció una buena persona.

De igual manera, la periodista comentó que ella no tiene réditos provenientes de políticos ni de contrataciones para beneficiar a nadie.

No sé nada, pero sé preguntar: Paola Ochoa, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández

Según también comentó esta mañana en BLU Radio, Hernández le habría comentado a la periodista que lo que necesitaba era una mujer como ella, pues no debía favores a nadie y decía las cosas tal cual como las pensaba.

“Solo le respponde que yo no sé nada, pero yo si sé quien sabe y a quién llamar, que es lo que hecho toda mi vida como periodista”, dijo Ochoa en el espacio radial de W Radio.

De igual manera, la mujer cuestionada ya que dejaba la sensación de que si llegaba a la vicepresidencia no sabría cómo manejar su cargo. Sin embargo, ella repsondió diciendo que ella sabe a quién llamar para conformar un buen equipo.

“Lo único es que sé hacer preguntas, comunicar, sé a quién llamar y que me diga quién me puede resolver o hacer esto. Yo no sé, pero yo sí sé quién sabe”, expresó Ochoa.

En repetidas ocasiones, según contó, le dijo al candidato a la Presidencia que tal vez se estaba equivocando eligiéndola a ella como fórmula vicepresidencial, pues ella era una mujer irreverente. A esto, el candidato le respondió que no se estaba equivocando y que quería que fuera ella quien ocupara ese lugar.

¿A usted no le parece que su candidato a la presidencia es una representación del populismo?, cuestionaron a la periodista en la emisora W Radio.

“Ese señor es una buena persona, en últimas nos parecemos, porque va diciendo lo que siente, no va con filtro”, respondió Ochoa.

Y es que a la periodista en la opinión pública se le ha criticado, pues ha indicado que la leche materna estaría desestimada en comparación con la leche de fórmula.

“Pobre de quien se atreva en Colombia a meterse con la lactancia materna exclusiva”, dijo entonces en una columna de opinión.

Por último, la mujer ha comentado que Rodolfo Hernández le pareció una persona que sí le preocupa el país y que le cree lo que le dice porque tiene un lenguaje corporal, según ella, adecuado.