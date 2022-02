Distrito responde a caso de niña que no pudo entrar a estudiar por no tener tennis blancos

Salomé Vergara, es la protagonista de una denuncia que se hecho viral en redes sociales, pues a ella le negaron el ingreso a una institución educativa por no tener unos tennis blancos.

En la denuncia, la niña expone que en el colegio que queda en la localidad de Ciudad Bolívar le negaron la entrada porque no llevaba los tennis blancos que tiene estipulado el uniforme.

Entre lágrimas, la niña aparece en un video afuera de la institución luego de que le dijeran que no podía ingresar a su colegio, negándole su derecho a la educación.

El motivo que alegó el colegio, por el cual dijeron que la niña no podía ingresar a la institución porque “estaban educando” al exigir que el uniforme estuviese completo para ingresar.

El padre de la niña se mostró molesto por el hecho de que a la niña le hubieran negado el ingreso y dijo que “por medio de redes sociales la denuncia se hizo viral, pues a la niña le negaron el ingreso”.

La menor de edad, que fue protagonista del hecho también emitió un duro pronunciamiento en contra de la institución e hizo una invitación a que los niños denuncien cualquier situación de bullying de la cual podrían estar siendo víctimas.

“Mis papás enviaron una nota al colegio, a la profesora, de que no me podían dar los tenis blancos, que me dieran un plazo. Las personas no me lo dieron y me hicieron llorar por esto”, dijo la niña en el video.

Además, la niña comentó que la hicieron llorar por lo que no había llevado los tennis blancos. “Te quiero invitar, si eres un niño, si te están haciendo bullying o cualquier tipo de caso, lo tienes que hablar”, dijo contundentemente la niña.

De igual manera, la niña concluyó el video denunciando que no es justo lo que le sucedió y que “uno no se puede quedar callado (...) la educación no puede seguir así. Va primero mi educación y después unos tenis blancos”.

Al respecto, la Secretaría de Educación respondió a la denuncia expuesta señalando que se individualizó a la institución y se le pidió un informe de los hechos que diera una explicación.

De igual manera, la entidad recordó que el artículo 43 de la Ley 1098 de 2006 que reza que las instituciones educativas deben “proteger eficazmente a los niños, niñas y jóvenes, contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de los demás compañeros y de los docentes”.

Por último, el Distrito aclaró que la entidad asignó un grupo de funcionarios para que hagan presencia en el Liceo Pedagógico Madrigal, para que indaguen los hechos y tomen acciones correspondientes en el caso.