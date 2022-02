Una madre agrede físicamente con una patada a su hijo de un año

El medio de comunicación Unitel informó sobre un reciente hecho de maltrato infantil que ocurrió en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, donde una mujer fue grabada por su pareja cuando, en medio de una discusión, el hombre le pide “que le de a su hijo y que no lo golpeé más”. A lo que ella responde, “que le de su celular y que si quiere se puede llevar al niño”. Minutos después cuándo él le dice que “la va a denunciar”, la mujer patea al menor.

Este vídeo sirvió como prueba al momento de la denuncia interpuesta por el padre antes las autoridades y que conllevó a la captura de la agresora, quién tendrá que declarar sobre lo sucedido.

Según el padre esta no sería la primera vez que ella agrede a sus hijos de 4 y 1 año. Además, él ya había denunciado pero su caso no fue tenido en cuenta: “lo que yo pido es que me den la custodia de mi hijo porque no puede estar en manos de ella. Pido protección para mi porque ella conoce dónde trabajo, mi familia, todo de mi. Y conoce malas personas que me pueden hacer daño”, aseguró.

*Imágenes sensibles