¿Se quedará sin diploma? Universidad pidió anular el título de Jennifer Arias

Este viernes se conoció que la Universidad Externado pidió anular el título que otorgó a Jennifer Arias como Magíster de Gobierno y Políticas Públicas. Lo anterior se hizo después de conocerse que la presidenta de la Cámara de Representantes había cometido plagio en su tesis.

Según la universidad, la solicitud “se hace a través del medio de control de nulidad de actos administrativos de contenido particular”.

Desde finales del año pasado la Universidad Externado de Colombia concluyó que Arias y una de sus compañeras de maestría sí habían incurrido en un plagio, pero esto ha sido negado por la congresista.

“Es ostensible la cantidad de textos reproducidos literalmente (plagio servil) o deliberadamente parafraseados en donde basta la simple lectura para deducir la forma en que tales fragmentos llegaron al trabajo de grado analizado”, compartió la institución en un comunicado.

En respuesta, Arias exigió en su momento a la universidad cumplir el debido proceso y permitirle ejercer su derecho a la defensa.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, subrayó Arias en su cuenta de Twitter.