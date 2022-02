Revelaron video en el que Aida Merlano habla del dinero que necesitaba para su campaña

Además de los recientes audios que se dieron a conocer en redes sociales por el abogado de la excongresista, también revelaron un video en el que Aida Merlano habla del dinero que necesitaba para su campaña.

Se trata de una grabación del 2018, pocos días antes de las elecciones legislativas en Colombia, donde Merlano buscaba una curul en el Senado, como reemplazo de Roberto Gerlein, que había declinado su aspiración al Congreso.

En las imágenes se ve a la excongresista hablando con su equipo de trabajo sobre un dinero y cómo reducir los gastos de la campaña.

El Tiempo reveló el video en el que dicen:

En el audio del video se escucha:

-Aida Merlano (AM): “Bien mija excelente, viste el h.p., es un malp..., verdad (...) ya el debate me lo bajó a 1.300, según él. O sea, no pagamos palco de apoyo, no pagamos votos, no pagamos... ¿Qué tiene él en la h.p. cabeza? Tú crees que yo voy a dejarme apagar la luz y de él”.

-AM: “No sé que hacer, estoy huyendo para ver si tú tienes amigos prestamistas o lo que sea que yo tengo que c... de escrituras. Voy a hipotecar, pero que me lo hagan mañana mismo, sábado”.

-AM: “Ya llamé a William de Cartagena a ver si así como le dije no me hipoteca ahora. Para cerrar el debate necesito 2.700. Si hay que pagar nosotros nos terminamos gastando la mitad, es correcto. Pero por mucho que quiera ahorrar esa vaina no baja de 1.500 millones.

-Interlocutor: “A la mitad no pueden bajar”.

-AM: “A la mitad no, pero si 1.500 baja, 1.500 son casi que 800 millones.

-Interlocutor: “1.700, en realidad”.

-AM: “Bueno, o sea, yo los bajo a 1.500, voy a tomar medidas, ahora con todos los puntos, voy a tomar medidas.

-Interlocutor: “¿Qué dicen de los adicionales. Bajaron al 20.

-AM: no, adicionales cero. Eso nos ayuda. Entonces, voy a empezar a armar los colegios.

Los investigadores del caso aseguran que en esta grabación, en la que Merlano acababa de llegar de una reunión con Gerlein, se demuestra cómo la mujer cuadraba con su equipo los gastos de campaña.