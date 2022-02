La revocatoria del alcalde de Medellín no se realizará el 13 de marzo

Este jueves, 10 de febrero, se conoció que no se podrá convocar la votación para la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el próximo 13 de marzo, como algunos ciudadanos esperaban.

La decisión depende de la investigación que tiene que adelantar el Consejo Nacional Electoral para que emita paz y salvo a la certificación, un proceso que puede demorarse hasta 6 meses.

De acuerdo con Teleantioquia, el registrador Nacional, Alexander Vega, en su visita a Medellín en donde reveló que debido a la falta de este documento y a una acción de tutela, no se tiene estimado realizar las votaciones de la revocatoria en las próximas elecciones.

“Dentro del calendario que yo tengo de elecciones atípicas y revocatorias no tenemos lo de Medellín establecido de aquí al 13 de marzo” , dijo Vega al canal.

Para convocar a una votación de revocatoria se deben dos requisitos, el apoyo técnico avalado por la Registraduría de firmas y la certificación de las cuentas que da el Consejo Nacional Electoral.

“La Registraduría ya certificó las firmas, el alcalde interpuso una acción de tutela donde reabrió el debate técnico y estamos en la revisión técnica de las firmas, y en el concejo electoral por el auto de un magistrado, del doctor Cesar Abreu, suspendió la entrega de la certificación porque hay unas investigaciones sobre la financiación de los comités promotores”, explicó el registrador.

De tal manera, que hasta tanto el Consejo Electoral no termine la investigación y no le emita el paz y salvo a la certificación, no se podrá convocar a la revocatoria y este proceso se puede demorar hasta 6 meses.

