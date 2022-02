En medio del cuarto pico de la covid-19 con la variante ómicrom que sigue causando más de 200 muertes diarias en el país, en el departamento de Antioquia este mes se reportaron 255 fallecimientos.

Una tragedia vive una familia en Medellín después de perder a dos de sus miembros, ambos adultos mayores, por contagiarse y estar vacunados.

De acuerdo con Noticias Caracol, primero se enfermó el hermano, tuvo complicaciones y falleció. Al parecer la hermana, de 80 años, que tampoco estaba vacunada se habría contagiado durante el velorio y pocos días después se complicó.

“Mi tía se contagió en el velorio, ella no se encontraba vacunada y se agravó. Estuvo en la clínica hospitalizada al principio con oxígeno, no mejoraba, no mejoraba, la tuvieron que entubar, estuvo en UCI casi dos semanas y hace pocas horas se murió”, dijo la sobrina.

De acuerdo con los expertos, las personas que están más cerca de sufrir complicaciones son aquellas que no han recibido ninguna dosis del biológico.

El llamado de las autoridades en Medellín es que toda las personas que aún no se han vacunado lo hagan y completen su esquema con la dosis de refuerzo.

Dos hermanos murieron por la covid-19 en Medellín: no se habían vacunado