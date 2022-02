Petro le respondió a Pastrana: “Él se hizo gracias a que hubo un fraude en Colombia”

El precandidato Gustavo Petro respondió las críticas del expresidente Andrés Pastrana, quien lo criticó por una reunión que tuvo el líder de izquierda con la empresa que vigilará las elecciones en Colombia.

Se trata de la empresa española INDRA, que proporcionará la plataforma de escrutinio de votos para las elecciones presidenciales y del Congreso de Colombia.

Como para Pastraña era sospechoso que Petro hablara con los directivos de la firma, este le respondió que es él un “heredero político de un fraude”.

“¿Cómo así que no puedo hablar con INDRA? ¿Entonces la ley que ordena la auditoría sobre el software se la pasan por la faja? No quieren que auditemos, ¿cómo se va a auditar si no se relaciona uno con los que están haciendo el software? Aquí lo que están es confabulando un fraude”, manifestó el precandidato.

Y agregó que, de hecho, esta empresa no tienen una mesa electoral para que vigile los resultados que entreguen.

“Es decir que el software INDRA, no por culpa de ellos, no nos garantiza la transparencia. Y en este momento no se garantiza la transparencia a menos de que los resultados de la mesa vayan directamente una vez se firman las actas al cómputo central”, manifestó.