En las últimas horas se conoció la reacción de la senadora María Fernanda Cabal sobre el audio que reveló la revista Cambio, en el que aseguró que el presidente Iván Duque “es un mamerto” y que “le ha sabido a *mier… al expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

De acuerdo con W Radio, Cabal admitió que no sabe quién es la persona con la cual sostuvo dicho diálogo, ni tampoco quién lo grabó, ni quién filtró o interceptó dicha conversación.

Aunque la senadora exigió respeto por su privacidad, se ratificó en sus críticas hacia el presidente de la República y los demás miembros del Centro Democrático.

“Yo siento que el presidente Duque empezó a gobernar alejado de las bases que lo eligieron y del legado del presidente Uribe. De hecho, en las pocas invitaciones que recibimos en la bancada la última fue prácticamente rogada por María del Rosario Guerra para que el presidente se reuniera con nosotros, había mucha vanidad por parte de él”, dijo Cabal, según la emisora.

Respecto a sus señalamientos contra Duque dijo que no se arrepiente y que su error ha sido “no parecerse a los políticos tradicionales y no tener disfraces”.

“La intención siempre es dañar, dejarlo a uno como alguien que está haciéndole daño a su partido, al Gobierno y que hay que expulsarlo, alejarlo. Es exponerlo a uno en sus comentarios privados para ser criticado en público”, agregó sobre el audio que fue revelado en el lanzamiento de la revista.

Sin embargo, aprovechó las circunstancias para reafirmar su slogan, “la coherencia es un sello cabal”.

Un medio que viola la privacidad de las personas, el día de mañana es capaz de cualquier cosa. Por lo que dije no me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que digo.

#100PorCientoCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/jk0it5Y88L — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 7, 2022

“Por lo que dije, no me arrepiento”: María Fernanda Cabal