Uribe le pide a Petro que lo reciba en el Pacto Histórico para que no le vuelvan a decir “paramilitar”

#VIDEO || #ÁlvaroUribe, sorprendió a la opinión pública debido a unas declaraciones en las que le pidió a #GustavoPetro que lo reciba en su movimiento político para que no le digan más “paraco” en las calles. “Desde San Juan de Girón, Santander. Doctor Petro: recíbame en su grupo político, a ver si no me vuelven a decir paraco”, indicó Uribe. ¿QUÉ PIENSA USTED?