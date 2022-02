Los bombazos de Aida Merlano sobre el clan Char en la entrevista de Cambio

El regreso de la revista Cambio tiene a todo el mundo hablando de Aida Merlano y el clan Char. En una polémica entrevista, la excongresista, hoy en Venezuela, reveló detalles de la corrupción electoral de la familia a la que pertenece el candidato presidencial Alejandro Char, con quien señala haber tenido un romance, y contó detalles muy oscuro del manejo político en el Caribe vinculando a las familias Gerlein, Tcherassi y Name.

Acusación de Aida Merlano sobre la compra de votos por parte del Clan Char:

“Para nadie es un secreto que en el Atlántico y en toda la región Caribe se compran votos. Pero aquí el tema importante es que se compran con los dineros de la nación, con esos contratos que son entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir. Ellos son los financiadores de las campañas de casi todos los políticos del Atlántico. Es decir que, en los últimos años, así ellos no estén, el clan Char es quien termina eligiendo a los políticos. ¿De dónde sacan el dinero para seguir manteniendo ese andamiaje político y esa estructura criminal? Pues sencillamente de la financiación de las coimas recibidas por los contratos”.

“Me refiero al señor Faisal Cure, Julio Gerlein, a los Tcherassi. Hay cinco empresas contratistas que hacen parte de ese entramado de corrupción y pienso que es una responsabilidad de la justicia colombiana, de la Corte Suprema y de la Fiscalía investigar. Pero parece ser que ellos no tienen ningún interés de hacer las investigaciones pertinentes para que se den cuenta y para que puedan corroborar que realmente existe, no solamente un entramado para compra de votos, sino para desviar los recursos de la nación con fines ilícitos para la corrupción al elector”.

Acusación de Aida Merlano contra Fuad Char

“Hay un tema al que yo le tengo mucho pavor. Fue el mismo Héctor Amarís, el que me dijo que Fuad Char era muy peligroso. Me dijo que él tenía encaminado a su hijo a la presidencia y que no iba a permitir que yo me le atravesara. Sus palabras fueron: “Tú manejas a Álex con el dedo y ya Fuad se está dando cuenta. Y si él fue capaz de matar a su hermano y desaparecerlo, ¿qué crees que pueden hacer contigo?”.

El papel de Héctor Amaris como organizador de la corrupción de los Char y su rlación de más que amigos con Alejandro Char

“Él era el que manejaba todos los temas de corrupción de Álex. Manejaba las empresas fachada, la entrega de coimas a políticos y contratistas y todos los temas financieros. Yo voy a hablar sin rodeos. Nosotros teníamos una relación hermosa. Eso se ve claro en los chats. Pero yo no soporté la presión de Héctor Amarís. Él se llenó de odio contra mí y me hizo una persecución. Alguna vez estábamos en un apartamento, yo escuché que partieron platos y pasó de todo en una cocina. Alcancé a escuchar unas cosas en esa discusión y eso fue lo que me llevó a hacerme a un lado”.

“Yo soy una mujer que no tengo rivales. Mi única rival es mi yo de ayer. Pero aquí no había una relación de dos, de tres o de cuatro personas. Es decir, que además de Julio y Katia, aquí existía una relación de cinco personas. Y la verdad es que yo me hice a un lado porque me da miedo enfrentarme a alguien que tenga un interés particular. Yo creo que entre Alejandro y Héctor Amarís existió una relación que iba mucho más allá de una amistad”.

“Yo lo que puedo decir es que Héctor Amarís estaba enamorado de Alejandro y lo celó conmigo y fue una de las peleas que tuvieron una vez en el apartamento donde se tiraron cosas y él lo echó del lugar. Yo sí tuve miedo. Tanto así que creo que Héctor Amarís tiene que ver mucho en toda esta porquería que me sembraron a mí. Yo no quiero saber nada del clan Char. Lo único que quiero es que se haga justicia y que ellos paguen por toda la corrupción que nunca les han investigado porque siempre han tenido un fiscal de bolsillo. Quiero que sean investigados y judicializados pero, sobre todo, quiero que paguen por el daño que me hicieron. Es que a mí me pusieron una trampa en la sede política, me plantaron armas, certificados electorales y municiones para hacer ver que yo era líder de una organización criminal y tenerme presa 15 años. Ellos son una mafia peor que el Clan del Golfo y que la guerrilla porque tienen el poder económico, el poder político y el cerebro maquiavélico. Tienen el cerebro de Pablo Escobar multiplicado por 10″.

